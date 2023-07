Kompromat, un thriller politic uluitor, din 28  iulie în cinema

Mathieu (Gilles Lellouche) face parte din echipa Institutului Francez din Irkuţk. Bărbatul este arestat pe neaşteptate de autorităţile ruse, băgat la închisoare şi acuzat că şi-a abuzat sexual fiica. În mod cert, Mathieu este victima unui caz clasic de kompromat. Cineva a colaborat cu serviciile secrete ruse în încercarea de a-l discredita definitiv. Fără niciun aliat sau vreo şansă să se apere, Mathieu îşi dă seama că are o singură cale de scăpare: să evadeze.

„Aveam în minte o poveste plasată în Rusia de prima dată când am fost în Rusia, acum 25 de ani, pentru a-mi promova filmele. Mi s-a părut o țară fascinantă, o lume complet străină Vestului. În același timp, am avut senzația că va exista o confruntare, mai devreme sau mai târziu, dată fiind cultura diferită a Rusiei față de cea a țărilor occidentale. Mai târziu, am aflat ce înseamnă un „kompromat” și cum se poate pune în practică acest tip de capcană vesticilor – chiar i s-a întâmplat unui francez, așa a început totul. M-am întâlnit cu persoana reală înainte de a scrie scenariul. Toate evenimentele din poveste sunt adevărate, cu excepția detaliilor ce țin de viața personală a personajului.”, spune regizorul Jérôme Salle într-un interviu acordat publicației românești Films In Frame.

În februarie 2015, agenții Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-au arestat pe diplomatul francez Yoann Barbereau în fața fiicei sale. Guvernul rus nu a clarificat niciodată care au fost motivele arestului, dar implicarea diplomatului în organizarea evenimentelor culturale și încurajarea exprimării artistice în Siberia reprezintă motivul probabil. Odată arestat, Barbereau a devenit victima unui kompromat (material compromițător) - termen care datează era Stalin şi face referire la informaţii care pot dăuna unei persoane publice - ceea ce a dus la detenția sa în sistemul penitenciar rus. Cu toate acestea, Barbereau a evadat, iar la întoarcerea sa în Franța a început un scandal internațional.

Inițial, filmul trebuia să fie despre cazul real al lui Barbereau, însă pentru că echipa de producție nu a obținut drepturile pentru această poveste, a fost creată o poveste fictivă, bazată pe cea reală. Filmările au avut loc în Lituania, în prima parte a pandemiei, ceea ce a făcut imposibilă reunirea echipei pentru discuții sau momente de socializare: „Lui Gilles Lellouche, care iubește oamenii și petrecerile, i s-a părut un calvar, dar până la urmă cred că i-a servit personajului și filmului. S-a trezit departe de familie, departe de prieteni, complet izolat: ca Mathieu în poveste.”, spune Jérôme Salle.