Matthew Perry, actorul din Friends, a murit la 54 de ani. A fost găsit fără suflare în casa sa

Decesul său a fost confirmat într-o declarație postată de NBC, rețeaua de televiziune care a difuzat Friends timp de 10 ani, pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

„Suntem incredibil de întristați de dispariția prea curând a lui Matthew Perry”, a declarat NBC Entertainment.

Los Angeles Times și TMZ.com, ambele citând surse anonime din cadrul forțelor de ordine, au relatat că interpretul americano-canadian a fost găsit mort în cada din locuința sa din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles a declarat pentru BBC că echipajele de intervenție au mers la o adresă din zona Pacific Palisades în legătură cu o "urgenta legată de apă" de natură necunoscută, fără a dezvălui numele lui Perry.

Warner Bros TV, casa de producție a serialului Friends, a transmis că "suntem devastați de plecarea prietenului nostru drag, Matthew Perry".

"Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte inestimabilă a familiei Warner Bros. Television Group", se arată în declarația lor.

"Impactul geniului său comic a fost simțit în întreaga lume, iar moștenirea lui va trăi în inimile multor oameni. Aceasta este o zi tristă, și trimitem dragostea noastră familiei lui, celor dragi și tuturor fanilor devotați."

Perry era cunoscut mai ales pentru rolul său de lungă durată, Chandler din serialul de mare succes Friends, care a fost difuzat timp de 10 sezoane la postul NBC, din 1994 până în 2004, avându-i ca protagoniști pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc și Lisa Kudrow.

După Friends, Perry a jucat în alte trei proiecte de televiziune - Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine și Go On.

De-a lungul carierei sale, a mai avut apariții ca invitat sau roluri în alte seriale de succes, printre care The West Wing, Ally McBeal, Scrubs și Beverly Hills, 90210. Printre filmele sale de cinema se numără Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Almost Heroes și Three to Tango.

Actorul născut în Massachusetts a crescut în Ottawa după ce mama sa, o jurnalistă canadiană, a divorțat și s-a căsătorit cu o personalitate canadiană din domeniul audiovizualului.

Matthew Perry a luptat ani de zile cu dependența de analgezice și alcool, fiind internat la clinici de reabilitare de mai multe ori.

În 2016, el a declarat la BBC Radio 2 că nu-și amintește trei ani din filmările pentru Friends din cauza consumului de alcool și droguri.

Într-un interviu anul trecut, el a vorbit despre cum nu a urmărit serialul.

"Nu am urmărit emisiunea și nu am văzut-o, pentru că aș putea să spun: 'Băutură, opiacee, băutură, cocaină'", a spus el. "Aș putea să vă spun sezon după sezon, după cum arătam. De aceea nu vreau să o văd, pentru că asta văd.

"Dar cred că o să încep să o urmăresc, pentru că a fost o experiență incredibilă să o văd atingând inimile diferitelor generații."

Perry a apărut și în mai multe filme, printre care "Fools Rush In," "Almost Heroes," și "The Whole Nine Yards."

Maggie Wheeler, care a interpretat rolul lui Janice în Friends, a fost prima dintre colegii lui Perry care i-au adus un omagiu public.

Wheeler a spus că bucuria adusă de Perry "multor oameni" în "viața lui prea scurtă" va continua să trăiască.

"Mă simt atât de binecuvântată de fiecare moment creativ pe care l-am împărtășit", a scris ea pe Instagram.

Actrița din "Cruel Intentions," Selma Blair, a spus că Perry a fost "cel mai vechi prieten" al ei și a adăugat: "Toți l-am iubit pe Matthew Perry, iar eu în mod special. În fiecare zi. L-am iubit necondiționat. Și el pe mine.

"Și sunt frântă. Sufletul meu e frânt. Visuri dulci, Matty. Visuri dulci."