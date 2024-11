MEGALOPOLIS, cea mai ambițioasă și scumpă producție a lui Francis Ford Coppola, de vineri în cinematografe

Visul lui Coppola, născut în anii '80 și inspirat de Conjurația lui Catilina, prinde viață într-un New York contemporan, fascinant și tumultuos. În centrul poveștii se află Cesar Catilina (interpretat de Adam Driver), un arhitect revoluționar și lider carismatic, și primarul Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), conservator și îndârjit. Conflictul dintre idealism și status quo devine o scenă complexă pentru explorarea puterii și a schimbării sociale.

Trailer: https://youtu.be/D6gfgZBWqq0?si=tTp5WBog99ZMaDsl

„Am reflectat mult timp asupra acestui proiect și am dorit cu adevărat să scriu această poveste. Am realizat că America este, în esență, reîncarnarea modernă a Republicii Romane, deoarece părinții fondatori au respins ideea unei monarhii, inspirându-se în schimb din modelul republican al Romei antice. Este imposibil să mergi la New York fără să fii impresionat de influențele arhitecturii romane. De aceea, am dorit să creez o epopee romană plasată într-un New York contemporan care oglindește această moștenire.”, a declarat Coppola.

Filmul, prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Cannes, a fost întâmpinat cu aplauze și recenzii apreciative, precum: L'Humanité l-a numit „un testament cinematografic, filosofic și optimist. Magistral”, iar Cahiers du Cinéma a remarcat că este „adesea grandios și fără precedent”.

Cu o distribuție de excepție, în care se regăsesc nume ca Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf sau Jon Voight, și colaboratori de top precum Mihai Malaimare Jr. (director de imagine) și Milena Canonero (designer de costume), Megalopolis este un tur de forță vizual și emoțional. Atmosfera unică și stilul vizual îndrăzneț reflectă dorința lui Coppola de a îmbina arhitectura clasică cu inovații futuriste, pentru a crea o tapiserie cinematografică ce depășește granițele convenționale.

Cu toate provocările întâmpinate, de la dificultățile financiare la schimbările în echipa de producție, Coppola a demonstrat că pasiunea și viziunea artistică pot triumfa. Rezultatul este o operă provocatoare și unică, care te invită să te întrebi: „Este societatea noastră cu adevărat cea mai bună versiune a ceea ce ar putea fi?”

Nu ratați premiera Megalopolis în cinematografele din România, începând cu 8 noiembrie.

Megalopolis are premiera în cinematografe din 8 noiembrie, iar programul complet este pe site-ul Independența Film: https://www.independentafilm.ro/project/megalopolis/.

Parteneri media: KISS FM, Cinemap, Zile și Nopți, Movienews, Ziarul Metropolis, Spotmedia, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5

Urmărește-ne și pe conturile noastre de Social Media:

YouTube | Facebook | Instagram

››› Vezi galeria foto ‹‹‹