Meryl Streep va primi un Palme d'Or onorific

Meryl Streep, o legendă a industriei de la Hollywood, cu 21 de nominalizări la premiile Oscar - un record - şi cunoscută pentru roluri interpretate în filme devenite apoi culte, precum "Kramer contra Kramer" (1979), "Alegerea Sophiei" (1982), "Podurile din Madison County" (1995) şi "Diavolul se îmbracă de la Prada" (2006), a avut până acum o singură apariţie la Festivalul de la Cannes. S-a întâmplat în urmă cu 35 de ani, cu ocazia lansării filmului "Un ţipăt în noapte" (1988), care i-a adus premiul de interpretare feminină.



Celebra actriţă americană se va reîntâlni la Cannes cu preşedinta juriului din acest an, regizoarea Greta Gerwig, cu care a colaborat la filmul "Little Women" (2019), o adaptare cinematografică a romanului omonim scris de Louisa May Alcott.