O companie americană lansează o mașină zburătoare electrică

Jim Dukhovny, CEO-ul Alef Aeronautics, a declarat că are deja mii de precomenzi pentru mașina zburătoare și speră să înceapă producția în următoarele 12 luni.

Pentru aproximativ 300.000 de dolari, compania susține că cumpărătorii vor primi o mașină zburătoare electrică, cu o autonomie de zbor estimată la 110 de kilometri. Cu toate acestea, ar putea fi dificil să scoți un prieten la o plimbare - cabina are spațiu suficient doar pentru o persoană și jumătate.

Alef Aeronautics nu este singura companie care încearcă să facă mașinile zburătoare populare printre cumpărători, însă există obstacole tehnologice și reglementative uriașe de depășit înainte ca acestea să apară pe piață.

