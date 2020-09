Metal, valuri, vaci, miere și pură nebunie, din 14 septembrie la American Independent Film Festival

Ediţia a 4-a a festivalului American Independent Film Festival, desfăşurată între 14 și 20 septembrie 2020, este şi una dintre cele mai bogate în premiere absolute pe marele ecran în România.

Inspirată de curajul tematic şi de încărcătura socială a filmelor americane independente, Festivalul donează toate încasările care îi revin din vizionările filmelor în cadrul AIFF (MNAR- Sala Auditorium, Cinema Muzeul Ţăranului şi Mercato Kultur) către programele de lectură pentru copii defavorizaţi organizate de Asociaţia OvidiuRO. Maria Gheorghiu, cofondatorul şi preşedintele Asociaţiei, explică această iniţiativă: „Copiii au capacitatea şi, mai ales, dorinţa şi curiozitatea de a învăţa. Este datoria noastră, a părinților, a profesorilor, a sistemului de învățământ, să le asigurăm tuturor copiilor accesul la o educație timpurie de calitate, dându-le astfel șansa de a avea un viitor bun. Copiii din medii defavorizate adesea nu frecventează grădiniţa sau şcoala, sau le abandonează mult prea devreme. Noi, echipa OvidiuRo, împreună cu profesorii voluntari din comunităţile sărace, lucrăm cu aceşti copii, îi învăţăm să scrie, să citească, le oferim cărţi şi alte materiale educaţionale de care au nevoie şi, mai ales, le deschidem mintea şi inima către frumuseţea cuprinsă în cărţi."

Cinematografia americană contemporană e bogată și diversă. Însă e greu să ai această revelaţie doar contemplând oferta de multiplex. Dincolo de super-producțiile marilor studiouri, lumea filmului american independent pare o zonă îndepărtată și greu accesibilă publicului românesc. AIFF înseamnă o ocazie rară ca acesta să intre în contact cu una dintre cele mai vibrante scene artistice nord-americane şi să descopere cât de uşor e să-ţi intre sub piele. Să iubești filmul indie înseamnă să iubești pasiunea, creativitatea, curajul. Înseamnă să intri pe terenul celor care vor să spună povești neconvenționale și să-și asume riscuri tematice și stilistice. Dar nu trebuie să ne credeți pe cuvânt: vă puteți convinge cu ochii voștri vizionând selecția din acest an. AIFF vă aduce, din nou, filme super-premiate, care au făcut istorie la festivaluri importante precum Sundance, Telluride sau Toronto, drame solicitante, dar și comedii ieşite din comun ce atestă vitalitatea unui cinema situat în afara convențiilor hollywoodiene.

RESIDUE, regia Merawi Gerima

Giornate degli Autori, Veneţia 2020

Scris, regizat și produs de Merawi Gerima, fiul celebratului regizor egiptean Haile Gerima (o figură legendară în mișcarea cinematografică L.A. Rebellion), Residue e o poveste inventivă și puternică despre identitate, gentrificare și dificultatea întoarcerii acasă. Filmul, selecționat și la festivalul de la Veneția, închipuie o reflecție poetică pe teme profund personale, dar și universale. „Residue e un film calibrat cu delicateţe care explorează conversaţii din unghiuri deseori invizibile.” Film Threat

GIVE ME LIBERTY, regia Kirill Mikhanovski

Sundance 2019; Premiul John Cassavetes – Independent Spirit Awards 2020; Cel mai bun film - Macao IFF 2019

Proiecţia filmului va fi urmată de un Q&A cu regizorul Kirill Mikhanovsky via Skype

Scena indie americană ne-a dat unele dintre cele mai atipice și mai spumoase comedii ale ultimilor decenii (de la Little Miss Sunshine, la Juno sau 500 Days of Summer). Titlul de cea mai bună comedie indie a anului îi poate reveni lui Give Me Liberty, regizată de emigrantul rus Kirill Mikhanovski, despre un șofer și un pasager care călătoresc cu o dubă prin Milwaukee. Manohla Dargis scrie în New York Times: „Give Me Liberty e un film ca un şoc electric, simultan cinetic și controlat. E o comedie burlescă anarhică care evoluează într-un romance chiar în momentul în care povestea explodează. Cu stiluri şi stări contrastante, te împinge și te trage, te leagănă înainte și înapoi ca pe unul dintre pasagerii dubei, stârnindu-ţi o nesiguranță agreabilă. Mikhanovski se dovedește a fi un virtuos al haosului. Atunci când te plonjează în vârtej, parcă îţi ţipă în ureche: nu-i așa că e glorios dezastrul ăsta pe care-l numim viață?”

SOUND OF METAL, regia Darius Marder

Toronto 2019, Selecția oficială - Deauville 2020.

Regizorul Darius Marder se impune ca o puternică voce chiar de la debutul său, în care un baterist de heavy metal (Riz Ahmed) începe să-și piardă auzul şi e forţat să-și reevalueze locul în lume. „Cinema-ul e arta sunetului și a imaginii, dar rareori un film le explorează pe ambele cu vitalitate egală. Într-un debut remarcabil de bine conturat, Darius Marder descoperă un limbaj cinematografic perfect potrivit poveștii sale despre un om care se luptă să-şi păstreze calitatea care-l definește. Regizorul și echipa lui fac un efort inovator ca să redea experiența sonică subiectivă, iar Ahmed e pur și simplu sclipitor și complet posedat de personaj.” TIFF.net

THE CLIMB, regia Michael Angelo Covino

Un Certain Regard Coup de Coeur - Cannes 2019; Premiul Publicului - Deauville 2019.

Kyle și Mike sunt cei mai bun prieteni... până când Mike are o aventură cu logodnica lui Kyle. The Climb vorbeşte despre o relație tumultoasă, dar trainică, dintre doi bărbați, de-a lungul unor ani plini de râsete, dezolare și furie. Legătura lor profundă se transformă într-un film bogat, uman și gălăgios despre limitele (sau lipsa acestora) dintr-o prietenie prea apropiată.

„Covino etalează un control formal impresionant pentru că permite timpului, spațiului și ritmului – pe scurt, fundamentele cinema-ului – să fie participanți egali în comedie. Viața e o bătălie dificilă spune The Climb, un film care se îmbunătățește pe măsură ce se derulează (chiar dacă viața, de cele mai multe ori, nu o face).” Globe and Mail

WAVES, regia Trey Edward Shults

Telluride 2019

Călătoria emoţională a unei familii afro-americane suburbane în timp ce navighează în ape tulburi după o pierdere tragică. Un film poetic despre încercarea de-a găsi dragoste, iertare şi solidaritate. Peliculă nominalizată la categoria „cel mai bun film” la Gotham Independent Film Award. „Chiar şi în faţa unui ghinion apăsător, personajele create de Schults emană o tandreţe care îi permite acestei drame dureros de intime să depăşească amărăciunea şi să te împuşte direct în inimă.” Rolling Stone

FIRST COW, regia Kelly Reichardt

Telluride şi Berlin 2019

Ultimul film al lui Kelly Reichardt este şi cel mai recent triumf de critică al acesteia. First Cow, o adaptare liberă după romanul The Half-Life scris de Jon Roymond, îi dă din nou ocazia să-şi îndrepte privirea răbdătoare asupra regiunii Pacific Northwest, de data aceasta evocând viaţa din secolul XIX. De la o premiză simplă, regizoarea construieşte o interogare tulburătoare asupra felului de viaţă american şi descrie ca nimeni alta ritmurile stranii ale vieţii cotidiene şi acalmia neliniştitoare a Americii rurale. „Există ceva aici, ceva legat de delicateţea şi de modestia perspectivei regizorale, ce pare unic. Poate felul în care te transportă într-o Americă primordială, aproape virgină.” Rolling Stone „First Cow, o poveste discretă despre o prietenie masculină de la graniţa Americii, este unul dintre cele mai bune filme ale anului” The Atlantic

HONEY BOY, regia Alma Har'el

Premiul Special al Juriului, Sundance 2019

Expunerea prea timpurie la sindromul celebrităţii a făcut ca mulţi copii staruri s-o ia razna la tranziţia de la adolescenţă la maturitate. Honey Boy spune povestea lui Otis, un fost copil actor, acum adult alcoolic, care este trimis la reabilitare după mai multe confruntări cu poliţia.

„Cu această dramă, LaBeouf a reuşit o interpretare atât de îndrăzneaţă, de şocantă şi de sfâşietoare, încât nu vei putea s-o uiţi prea curând.” Common Sense Media

„Amplasată undeva între un strigăt primordial, acceptare de sine şi chiar izbăvire, iată o autobiografie absolut unică. Temerară, neobrăzată şi puţin dementă.” Empire

Detaliile privind accesul și măsurile de siguranță igienico-sanitare ce trebuie respectate pe întreaga durată a proiecțiilor și evenimentelor din cadrul festivalului pot fi consultate din timp pe: https://filmedefestival.ro/american-independent-ff/masuri-de-siguranta