METRONOM va putea fi văzut din 4 noiembrie în peste 45 de cinematografe din 27 de orașe din țară

Filmul va putea fi văzut în prima săptămână în peste 45 de cinematografe din 27 de orașe din țară, după cum urmează: București (Cinema City Cotroceni, Cinema City Park Lake, Cinema Elvire Popesco, Cinema Europa, Cinema Muzeul Țăranului, Cineplexx Băneasa, Happy Cinema, Hollywood Multiplex, Movieplex, Union), Alba Iulia (Inspire Cinema), Arad (Cinema Arta), Bârlad (Cityplex), Bistrița (Cinema Dacia), Brăila (Cinema City), Brașov (Cinema City, Centrul Cultural Reduta), Caransebeș (Cinema 3D Luna), Cluj (Cinema Arta, Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria), Constanța (Cinema City Park, Cityplex - Jean Constantin), Craiova (Cinema Electroputere VIP, Cinema Patria), Focșani (Cinema Balada), Galați (Cinema City), Iași (Cinema Ateneu), Odobești (Casa de Cultură a Sindicatelor), Oradea (Cinema Palace), Petroșani (Cinema Șerban Ionescu), Piatra Neamț (Cinema, mon amour), Pitești (Cinema City, Cinema Trivale), Ploiești (Cinema City Shopping City), Reșița (Cinema Dacia), Sfântu Gheorghe (Arta by Cityplex), Sibiu (Cinema Arta, CineGold), Suceava (Cinema City), Târgu Jiu (Cinema Sergiu Nicolaescu), Timișoara (Cinema City Shopping City, Cinema Victoria) și Toplița (Cityplex - 3D Călimani).

Premiera filmului în București a avut loc în deschiderea Les Films de Cannes à Bucarest .13, iar primele spectacole anunțate sunt deja sold out.

Publicul se va putea întâlni cu echipa filmului la proiecțiile din:

București, 1 noiembrie, ora 20:30 la Cinema Elvire Popesco

București, 3 noiembrie, ora 20:00 la Cineplxx Băneasa

Constanța, 4 noiembrie, ora 19:50 la Cinema City Park

Brăila, 5 noiembrie, ora 18:20 la Cinema City

Galați, 5 noiembrie, ora 20:00 la Cinema City

Brașov, 8 noiembrie, ora 19:00 la Centrul Cultural Reduta

Ploiești, 9 noiembrie, ora 19:10 la Cinema City Shopping City urmând să fie anunțate și alte proiecții speciale în curând.

Publicul și presa de specialitate a iubit filmul de fiecare dată când acesta a fost arătat. De la premiera mondială la Cannes, la cea națională la Cluj, la Chicago, Ierusalim sau Varșovia, Metronom a fost lăudat și ovaționat:

„un film sublim de frumos” – The Upcoming

„acest debut stilizat, lent şi cu o imaginaţie bogată e mult mai mult decât o versiune românească la Romeo şi Julieta” – Variety

„Nu e un film pe care să-l uiți prea curând.” – Disappointment Media

„Metronom este un omagiu inteligent și asumat adus acestei generații damnate de români.” – Variety

„o dramă politică aproape perfectă” – Hollywood Elsewhere

„Debut de excepție pentru Mara Bugarin” – TV Mania

„filmul pulsează în ritmul constant și tăcut al schimbării” – Screen Daily

„Metronom este o mostră splendidă de cinema” – The Upcoming

„Într-o industrie de film în care cineaștii sunt rar interesați de protagoniști femei sau tineri, Metronom se simte ca o gură de aer proaspăt, în timp ce Ana devine un simbol adevărat, luminos, al unei anume atitudini față de viață.” – Cineuropa

„Filme precum Metronom ne amintesc de istoria noastră.” – ICS

„Metronom se instalează lejer, de la prima proiecție bucureșteană, ca unul dintre cele mai bune filme românești despre 'comunismul românesc', alături de, în primul rând, Arest (2019) al lui Andrei Cohn.” – TV Mania

„O experiență fantastică” – The Mail Newspapers

„’Noi în anul 2000…’, suna un cântec adresat strict, în acea vreme (acum 50 de ani), celor aflați la vârsta personajelor din acest film (și care-acum ar trebui să aibă aproape 70 de ani). 2000 a venit, a trecut, și iată că în 2022 apare filmul ‘lor’, al generației lor, care îi arată (aproape) exact cum au fost.” – TV Mania

„Până acum, unul dintre cele mai de impact filme ale anului.” – Disappointment Media

Sinopsis:

În timp ce Țiriac și Năstase joacă Finala Cupei Davis împotriva Americii în 1972, doi liceeni se iubesc și scriu scrisori la emisunea METRONOM de la Europa Liberă. Cand el primește aprobarea să plece definitiv din țară, împreună cu familia, ei știu că trebuie să se despartă, dar nu se așteptau ca ultimele zile împreună să devină hotărâtoare pentru întreaga lor viață.

Spectatorii îi vor putea recunoaște în distribuția filmului și pe îndrăgiții actori: Vlad Ivanov, Mihai Călin, Alex Conovaru sau Alina Berzunţeanu alături de Mara Bugarin, Șerban Lazarovici, Mara Vicol, Marius Boboc, Mihnea Moldoveanu, Andrei Miercure, Măriuca Bosnea, Tiberiu Zavelea, Claudia Soare, Eduard Chimac, Briana Macovei, Pamela Iobaji, Ana Bodea, Alin Oprea, Alexandru Conovaru, Horațiu Bob, Alexandru Nedelcu, Daniel Tomescu.