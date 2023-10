Actorul Michael Caine se retrage din lumina reflectoarelor, la 90 de ani: „Mă voi pensiona acum”

''Tot spun că mă voi pensiona. Ei bine, mă voi pensiona acum'', a declarat Caine pentru postul de radio BBC într-un interviu difuzat sâmbătă.



''Mi-am dat seama că am jucat rolul principal într-un film şi am avut cronici incredibile... Ce pot să-mi doresc mai mult?'', a spus actorul.



Caine joacă în pelicula ''The Great Escaper'' alături de Glenda Jackson, actriţă care a murit în iunie, la scurt timp după încheierea filmărilor. Filmul este inspirat din povestea reală a unui veteran din cel de-al Doilea Război Mondial care fuge dintr-un azil pentru a participa la festivităţile dedicate Zilei Z în Franţa.





''Singurele roluri pentru care mai sunt eligibil acum sunt bărbaţi de 90 de ani. Sau poate 85'', a declarat Caine pentru BBC. ''Aşa că m-am gândit că m-aş putea opri aici''.



Michael Caine a fost opținut două Oscaruri pentru ''Hannah and Her Sisters'' (1986) şi ''The Cider House Rules'' (1999), ambele pentru cel mai bun actor în rol secundar. A mai jucat în pelicule precum ''Alfie'', ''Get Carter'' şi ''Educating Rita''.