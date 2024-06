MiniTIFF își face încălzirea la TIFF.23

Într-o perioadă în care abilitățile de media literacy sunt mai importante ca oricând, MiniTIFF își propune să continue misiunea începută de EducaTIFF, să cultive pasiunea publicului tânăr și foarte tânăr pentru arta cinematografică și să-l ajute să înțeleagă mai bine și să discearnă cultura vizuală.

„În ultimii 15 ani, EducaTIFF a adus în fața elevilor sute de filme, urmate de discuții cu regizori, profesori și specialiști, zeci de ateliere de educație cinematografică și media, a inițiat Ora de Cinema – un proiect de educație prin film în școli care de anul acesta va fi introdus în programa a două licee în Cluj-Napoca și Focșani – și a pus umărul la dezvoltarea publicului de film din România. Transformarea acestui program amplu într-un festival de sine stătător a venit astfel ca un pas firesc. Ne vom folosi de experiența lucrului cu tineri, copii și profesori pentru a dezvolta MiniTIFF, un festival de trei zile dedicat în totalitate tinerilor și educației, care va avea loc în octombrie la Cluj. Ne facem încălzirea la TIFF.23 cu o selecție specială de filme”, a spus Maria Dobre, coordonator MiniTIFF.

Filmele pentru copii și tineri de la TIFF.23

Blondi (r. Dolores Fonzi, Argentina, 2024, 12+) îți arată relația perfectă dintre o mamă și un fiu – cele doi au aceleași pasiuni, merg împreună peste tot, ba chiar împart și aceiași prieteni. Vulpea și iepurele salvează pădurea (Fox and Hare Save the Forest, r. Masha Halberstad, Olanda, 2024, 7+) e o animație magică selectată în secțiunea Generations de la Berlinale, în care o vulpe și un iepure pleacă într-o aventură pentru a-și găsi prietenul dispărut. În Calea spre excelență (The Path of Excellence, r. Frédéric Mermoud, Franța, 2024, 14+), o elevă strălucită lasă în urmă casa părintească pentru a merge la o școală pentru cei supradotați.

Horia (r. Ana-Maria Comănescu, România, 2024, 12+) este unul dintre cele mai importante debuturi românești de anul acesta, despre un adolescent care începe o călătorie spre cealaltă parte a țării cu vechea Mobră a tatălui său pentru a o întâlni pe fata de care este îndrăgostit. Tot un lungmetraj de debut este și Singură cu tata (Scrapper, Charlotte Regan, Marea Britanie, 2023, 12+), care a câștigat Marele Premiu al Juriului la Sundance. Aici, o fată de 12 ani care locuiește singură în Londra își dă seama că viața nu e chiar așa roz fără niciun adult prin preajmă.

Un antrenor de box și fiul său cu care nu știe să se comunice sunt protagoniștii din Totul despre familia Lefkovics (All About the Levkoviches, r. Ádám Breier, Ungaria, 2024, 10+), un film emoționant și plin de umor, pentru toată familia. Arnold cel precaut și piatra fericirii (Arnold Cautious and the Happiness Stone, r. Arto Halonen, Finlanda, 2023, 7+) e un fantasy finlandez despre un puști cu o imaginație bogată care va nimeri în aventura vieții lui. Nu în ultimul rând, Excursie (Excursion, r. Una Gunjak, Bosnia și Herzegovina, 2023, 14+), spune povestea unei adolescente a cărei viață e dată peste cap după ce minte că a făcut sex cu prietenul ei la un joc de „adevăr sau provocare”.