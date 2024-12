A murit Jill Jacobson, actriță cunoscută pentru „Star Trek” și „Cine-i șeful?”

Ea s-a stins din viață pe 8 decembrie, la vârsta de 70 de ani. Informația a fost confirmată de prietenul și publicistul său, Dan Harary, care a precizat că aceasta a murit „după o lungă suferință”.

„Frumoasă, plină de energie și pozitivă până la final, va fi profund regretată de familie, prieteni și câinii săi dragi, Benny și Kowalski”, a transmis familia într-un comunicat.

Jacobson a fost recunoscută nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru activitatea în calitate de purtător de cuvânt al Societății Americane de Cancer. Într-un interviu recent, ea a povestit despre lupta intensă cu cancerul esofagian, care a durat doi ani și jumătate, dar a adăugat că își dorea să-i ajute și pe ceilalți, în pofida suferinței.

De-a lungul carierei sale, Jill Jacobson a apărut în numeroase seriale TV, inclusiv Days of Our Lives, Quantum Leap, Murphy Brown, Star Trek: Deep Space Nine și Castle. În cinema, și-a făcut debutul în 1977 în filmul cult Nurse Sherri.

Actrița texană a avut, de asemenea, o carieră în stand-up comedy și pe scenele de teatru, fiind apreciată pentru talentul comic și energia sa molipsitoare.

