Monica Bellucci a împlinit 60 de ani! Viața, iubirea și frumusețea ei eternă

Recunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din lume, Bellucci a avut o carieră de succes ca supermodel și actriță, devenind faimoasă prin roluri memorabile precum Malena în filmul lui Giuseppe Tornatore sau Maria Magdalena în „The Passion of the Christ" regizat de Mel Gibson. Printre filmele de referință din cariera sa se numără și „Apartamentul", unde l-a întâlnit pe Vincent Cassel, cu care s-a căsătorit în 1999.

La vârsta de 13 ani, Monica Bellucci era model, pozând pentru un centru de fotografie. În 1988, a părăsit Facultatea de Drept de la Universitatea din Perugia şi s-a mutat la Milano, unde a semnat un contract cu Elite Model Management, o agenţie de modele de top. Până în 1989, a ieşit în evidenţă ca model la Paris şi peste Atlantic, la New York. A pozat printre altele, pentru Dolce & Gabbana şi Elle. (sursa: https://monicabellucci.net)



În 1989, Bellucci a făcut tranziţia către actorie şi a început să ia cursuri de actorie.



Rolul ei de debut în filmul "Life with Sons" nu a creat senzaţie. Totuşi, Monica a înţeles că este doar începutul şi şi-a dat seama că îi plăcea să joace în filme la fel de mult ca să pozeze în faţa camerei. (sursa: https://en.italy4.me)



Descoperirea cu adevărat semnificativă în cariera de actriţă a venit cu filmul "Dracula" (1992), regizat de Francis Ford Coppola. După premiera filmului "Dracula", a început să primească o invitaţie după alta pentru diferite roluri. Într-o perioadă scurtă de timp, ea a apărut în filme precum "Stubborn Fate", "Snowball", "The Heroes" şi "Joseph".



În 1996, Monica Bellucci a devenit una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood.



Ulterior, a apărut în filme precum "Bad Tone", "Asterix & Obelix: Mission Cleopatra", "She Hates Me", "How Much Do You Love Me?" şi lista continuă. De menţionat că multe dintre aceste filme, au primit premii prestigioase, ea însăşi devenind câştigătoare la categorii precum cea mai bună actriţă sau cel mai bun rol feminin.

Monica a fost căsătorită de două ori. Primul soţ a fost fotograful Claudio Carlos Basso. S-au căsătorit în 1990, dar căsătoria lor s-a încheiat după patru ani.



A doua căsătorie a fost cu actorul francez Vincent Cassel. La început, nu s-au plăcut unul pe altul. Ea a crezut că Vincent este o persoană arogantă şi îngâmfată, în timp ce el o considera un model fără prea multă inteligenţă. Cu toate acestea, antipatia lor reciprocă a făcut loc în cele din urmă unor sentimente puternice. Vincent a cerut-o în căsătorie pe Monica de trei ori, iar ea l-a refuzat de tot atâtea ori, până când a fost implicat într-un accident. Monica a fost îngrozită şi a acceptat să se căsătorească cu el. Când s-a născut prima lor fiică, Deva Kassel, actriţa avea deja 40 de ani. Şase ani mai târziu, Monica a născut a doua lor fiică, pe care au numit-o Leoni.

Multă vreme, Monica şi Vincent nu au fost doar un cuplu excelent, ci şi un model de urmat. Cu toate acestea, în 2013, ştirile s-au răspândit la Hollywood că un divorţ era iminent. Actriţa s-a separat de soţul ei fără scandaluri, în linişte. Unii jurnalişti au susţinut că aceasta s-a întâmplat din cauza aventurii actriţei cu omul de afaceri Telman Ismailov, potrivit Agerpres.

După aproape un deceniu, în 2023, Bellucci și-a găsit din nou dragostea alături de Tim Burton, regizorul cu care a colaborat la producția „Beetlejuice Beetlejuice".

Deşi Burton şi Bellucci s-au cunoscut cu mulţi ani înainte, ei nu au devenit oficial un cuplu până în 2023, făcând prima lor apariţie publică pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Roma din acel an.

Cu o carieră de peste 70 de filme, Monica Bellucci continuă să rămână o figură iconică în cinematografie și modă la nivel internațional.

Hepta/Monica Bellucci