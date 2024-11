Multipremiatul film „Trei Kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, prezentat la ediția 2024 a Festivalului LGBTQ+ TLVFest

Distins cu Queer Palm Award la Festivalul de la Cannes, filmul românesc constituie o dramă inteligentă despre familie, corupție, curaj și identitate.

Trei Kilometri până la capătul lumii, România, 2024

Regizor: Emanuel Pârvu

Scenariu: Miruna Berescu and Emanuel Pârvu

Distribuție: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache and Laura Vasiliu

Sinopsis: Adi este un adolescent de 17 ani, dintr-un sat din Delta Dunării, care, prin eforturile părinților săi, învață la Tulcea. Venit acasă în vacanța de vară, Adi se simte bine alături de familia sa și de prietena lui cea mai bună, Ilinca. Atunci când Adi este bătut pentru simpla „vină” de a fi gay, familia – fiind confruntată cu un adevăr pe care nu îl pot nici ințelege, nici accepta –, dragostea necondiționată pe care Adi ar trebui să o primească de la părinții săi dispare brusc, iar lui Adi îi rămâne o singură soluție.

Proiecții: 5 noiembrie, 21:15 și 9 noiembrie 9th, 14:30, la Cinemateca din Tel Aviv.

Filmul a fost selecționat în calitate de propunerea României la Premiile Oscar 2025.

Parcursul festivalier și lista premiilor obținute:

- Festivalul de Film de la Cannes 2024 – Câștigător Queer Palm

- Festivalul de Film de la Ierusalim 2024 – Câștigător Cel mai bun regizor

- Festivalul de film de la Sarajevo 2024 – Heart of Sarajevo pentru Cel mai bun lungmetraj și premiul Cineuropa

- BFI London Film Festival 2024

- Festivalul Internațional de Film de la Chicago 2024

- Festivalul Internațional de Film de la Helsinki – Premiul Dragoste și Anarhie 2024

- Festivalul Internațional de Film de la Rio de Janeiro 2024

- Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary 2024

- Festivalul de film New Horizons 2024

- Festivalul de film și artă Two Riversides 2024

- Festivalul Internațional de Film Transilvania 2024.