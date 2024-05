A murit un cunoscut actor din îndrăgita serie Game of Thrones

Gelder a murit luni, la cinci luni după ce a fost diagnosticat cu cancer al căilor biliare, a anunțat actorul Ben Daniels pe Instagram.

El a spus că Gelder a fost un „actor minunat”. „A fost cea mai bună, cea mai generoasă, cea mai plină de spirit și cea mai iubitoare ființă umană", a scris Daniels.

Cariera actorului britanic s-a întins pe parcursul a zeci de ani și a inclus roluri în Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill și multe altele.

Gelder a apărut în cinci serii din Game of Thrones în rolul lui Kevan Lannister.

(sursa: Mediafax)