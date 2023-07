Actrița Josephine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin, a murit la vârsta de 74 de ani

Josephine Chaplin a fost al şaselea dintre cei 11 copii ai lui Chaplin şi al treilea din cei opt cu O’Neill, actriţă şi fiica dramaturgului laureat al premiului Nobel Eugene O’Neill.

Chaplin a cunoscut-o pe O’Neill în 1942 şi s-a căsătorit cu ea în anul următor. Potrivit Biroului Chaplin, vedeta cinematografiei mute „a găsit în sfârşit adevărata fericire şi se pare că amândoi şi-au întâlnit sufletul pereche, în pofida faptului că Oona avea doar 18 ani, iar Charlie 53”.

Josephine Chaplin s-a născut în Santa Monica, California, în martie 1949.

Ca actriţă, a jucat în filmul lui Menahem Golan Escape to the Sun; cu Vittorio De Sica şi Maurice Ronet în L’odeur des fauves; cu Klaus Kinski într-un Jack Spintecătorul în limba germană; şi în The Bay Boy al lui Daniel Petrie cu Liv Ullman şi Kiefer Sutherland.

Josephine Chaplin a fost căsătorită de două ori, cu omul de afaceri grec Nikki Sistovaris şi cu arheologul Jean-Claude Gardin.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹