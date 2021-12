Nominalizări la Oscar. SURPRIZELE de pe lista scurtă a premiilor Academiei Americane de Film

facebook

Pe lista scurtă a filmelor nominalizate la Oscar conduc peliculele ''No Time To Die'' şi ''Dune'', scrie DPA. Acestea sunt propuse la patru categorii a celei de-a 94-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film

Ultimul film din seria James Bond, interpretat de Daniel Craig, este nominalizat pentru machiaj şi coafură, muzică, sunet şi efecte vizuale.

Pelicula ''Dune'', în regia lui Denis Villeneuve, cu Timothee Chalamet şi Oscar Isaac, este propus pentru machiaj şi coafură, coloană sonoră originală, sunet şi efecte vizuale.

Alte categorii anunţate până acum sunt film documentar, scurtmetraj documentar, documentar internaţional, scurtmetraj animat şi scurtmetraj live action.

''Spiderman: No Way Home'', cu Tom Holland şi Zendaya, a fost nominalizat pentru sunet şi efecte vizuale. Acesta a avut un succes răsunător de casă în primul weekend de la lansare, cu încasări de 600 de milioane de dolari în întreaga lume, fiind depăşit doar de ''Avengers: Infinity War'', care a obţinut încasări de 640 de milioane de dolari şi de ''Avengers: Endgame'', cu 1,2 miliarde de dolari.

Încă trei filme Marvel au fost nominalizate pentru efecte vizuale: ''Black Widow'', ''Eternals'' şi ''Shang Chi: Legend Of The Ten Rings''.

''The Power Of The Dog'' de la Netflix, cu Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst şi Jesse Plemons sunt propuse pentru coloană sonoră originală şi sunet.

Solista Billie Eilish are două nominalizări pentru documentarul ''The World's A Little Blurry'' şi ''No Time To Die'', pe care a compus-o şi interpretat-o împreună cu fratele ei, Finneas O'Connell.