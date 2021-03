Oscar 2021. colectiv, filmul lui Alexander Nanau, două nominalizări pentru România – moment istoric. O selecție dominată de Netflix, dar demnă de interes. Verdictul: în 25 aprilie

Documentarul românesc colectiv, regizat de Alexander Nanau, este primul film românesc nominalizat vreodată la premiile Oscar, reușind, de fapt, o dublă nominalizare: la categoria „cel mai bun documentar”, precum şi la cea pentru „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

În cadrul categoriei „cel mai bun documentar”, colectiv se situează alături de peliculele Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher şi Time, iar în categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, va concura cu producţiile Another Round (Danemarca), Better Days (Hong Kong), The Man Who Sold His Skin (Tunisia) şi Quo Vadis, Aida? (Bosnia șiHerţegovina).



O coproducţie România-Luxemburg, regizată de Alexander Nanau, colectiv prezintă evenimentele care au urmat incendiului din clubul bucureștean din 30 octombrie 2015, în care au murit 64 de persoane. Filmul urmărește cu egal interes autorități și jurnaliști, într-o interacțiune permanentă de căutare și expunere a adevărului, prezentând eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali şi jurnalişti de investigaţie, în demersurile lor împotriva corupţiei, după ce descoperă o fraudă de amploare în sistemul de sănătate. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuală.

„Este o victorie a jurnaliştilor de investigaţie independenţi, precum şi a avertizorilor de integritate, aceşti gardieni ai societăţilor noastre, care pot trage la răspundere autorităţile corupte. În primul rând, colectiv este un omagiu cinematografic adus victimelor şi supravieţuitorilor, care au avut curajul să ne împărtăşească detalii din viaţa lor privată”, a spus Alexander Nanau, realizatorul documentarului colectiv, nominalizat în categoriile „cel mai bun documentar” şi „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

colectiv a fost desemnat în luna decembrie cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film (EFA) şi este nominalizat la Premiul Lux al Publicului European, care va fi anunţat în 28 aprilie 2021.



O producţie HBO Europe, scrisă de Alexander Nanau şi Antoaneta Opriş, colectiv a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneţia 2019, în afara competiţiei, premiera nord-americană fiind la Toronto International Film Festival. Documentarul a fost desemnat, de asemenea, cel mai bun film într-o limbă străină, de National Society of Film Critics din SUA, iar National Board of Review l-a inclus în top 5 al celor mai bune filme internaţionale.

Filmul a obţinut titlul de „cel mai bun documentar” în cadrul mai multor festivaluri internaţionale de film, printre care It's All True- Brazilia, Hamptons International Film Festival - SUA, Docville - Belgia, DocAviv Film Festival - Israel, Zurich Film Festival - Elveţia, sau Luxembourg Film festival - Luxemburg.



O altă coproducţie cu participare românească, Quo Vadis, Aida? (Bosnia și Herţegovina/ Austria /România /Olanda /Germania /Polonia /Franţa /Norvegia), regizată de Jasmila Zbanic, a fost nominalizată la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” în cadrul celei de-a 93-a ediţii a galei de decernare a premiilor Oscar.



Lungmetrajul spune povestea unei profesoare de limba engleză, Aida, care locuieşte în Srebrenica. Atunci când oraşul ei natal este ocupat de armata sârbă, Aida şi familia ei, alături de 25.000 de concitadini, se refugiază într-o bază militară administrată de un batalion olandez trimis în regiune de ONU.

Cineaști asiatici și regizoare, șanse mari la cele mai importante premii

Încheiasem ediția trecută a Premiilor Oscar în plină euforie, cu pelicula Parasite, în regia lui Bong Joon-ho, primind statueta pentru Cel mai bun film. O premieră, având în vedere că discutăm despre un film în care nu se vorbește limba engleză, și o dublă recunoaștere la cel mai înalt nivel pentru cineastul sud-coreean care, în același an, fusese onorat la Cannes cu Palme d'Or. Un an mai târziu, Festivalul de Film de la Cannes nu a mai avut loc, pandemia a închis sălile de proiecție, iar industria cinematografică este în depresie. S-ar putea să auzim însă, din nou, vorbindu-se coreeană la Los Angeles, cu ocazia celei de-a 93-a ediții a Premiilor Oscar, în data de 25 aprilie.

Minari, filmul coreeanului-american Lee Isaac Chung, cu cele șase nominalizări ale sale, are o carte bună de jucat anul acesta. O frumoasă cronică a unei familii sud-coreene din Arkansas, din anii 1980, parțial autobiografică, câștigătoare a Marelui Premiu și a Premiului publicului la Sundance, în 2020, Minari ar trebui lansată în Franța de îndată ce se vor redeschide cinematografele.

La fel, Nomadland, al lui Chloé Zhao, cu Frances McDormand, marele favorit după Leul de Aur de la Veneția și victoria sa recentă la Globurile de Aur.

Mank, în topul nominalizărilor

Umbra Cetățeanului Kane/Citizen Kane îi va fi adus noroc: Mank, filmul lui David Fincher, realizat pentru Netflix, despre geneza clasicei pelicule a lui Orson Welles, a ieșit luni în fruntea nominalizărilor la Oscar de anul acesta, cu zece nominalizări. Dintre acestea, trei sunt foarte importante: nominalizările pentru „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” și „cel mai bun actor”. Pe de altă parte, Mank lipsește din categoriile aferente celui mai bun scenariu și celui mai bun montaj, lucru ce poate da naștere unor prime dezamăgiri. Poziționarea sa în topul nominalizărilor nu este o garanție a faptului că va pleca acasă cu brațele pline de premii Oscar. Lider al nominalizărilor și la recentele Globuri de Aur, Mank nu a câștigat nimic, dublat fiind de The Trial of Chicago 7, onorat cu trofeul pentru „cea mai bună dramă”.

Pentru a primi Oscarul pentru „cel mai bun film”, ce va fi decernat în urma unui vot preferențial complex, pentru care nu este suficient să fie pe primul loc pe lista nominalizărilor, Mank va trebui să fie deasupra unor filme precum Minari, The Father, Promising Young Woman, Nomadland, Judah And The Black Messiah, Sound of Metal și The Trial of Chicago 7, acesta din urmă, al lui Aaron Sorkin. În ciuda unui an de pandemie și de închidere a sălilor de cinema, Netflix, spre deosebire de ceea ce preconizau anumite voci, iese la scenă deschisă pentru numai două filme, dar își domină concurenții tradiționali, care au amânat lansarea multor producții anul acesta. Dacă însumăm toate nominalizările pe care le-a primit, Netflix adună 35.

Surpriza Another Round și plebiscit pentru Minari

La un deceniu după The Social Network, Fincher și Sorkin sunt în competiție directă pentru titlul de „Cel mai bun film”. Definind multă vreme o categorie în care au fost selectați exclusiv bărbați, Premiul pentru „Cel mai bun film” va putea fi decernat, fără precedent, și oferind șanse reale, celor două femei nominalizate: Chloe Zhao, pentru povestea rătăcitoare din Nomadland

(favorită după victoria de la Globurile de Aur) și tânăra Emerald Fennell, pentru povestea sa puternică, feministă, răzbunătoare chiar, Promising Young Woman, care este chiar filmul ei de debut.

Celor două regizoare li se alătură danezul Thomas Vinterberg, o surpriză a nominalizărilor de anul acesta, odată cu filmul său, Another Round, și Lee Isaac Chung, care, cu pelicula (aproape) autobiografică Minari, își urmărește copilăria în mijlocul familiei sale sud-coreene ce încearcă să se integreze în Arkansas.

Florian Zeller întruchipează speranța francezilor

Mai mult de jumătate dintre concurenții pentru statueta „Celui mai bun film” adună, de asemenea, șase nominalizări: The Trial of Chicago 7, Minari, Nomadland, Judas and the Black Messiah, Sound Of Metal și The Father - ceea ce este o veste foarte bună pentru regizorul și scenaristul acestuia din urmă, dramaturgul francez Florian Zeller. Adaptarea piesei sale despre un bătrân care își pierde rațiunea, la patul căruia stă fiica sa, se strecoară în secțiuni precum „Cea mai bună adaptare” și „Cel mai bun actor”, pentru Anthony Hopkins, „Cel mai bun rol secundar”, pentru Olivia Colman, „Cele mai bune decoruri” și „Cea mai bună adaptare”.

Pe de altă parte, este un duș rece pentru ceilalți cineaști francezi. Selectat de CNC și câștigătorul Césarului pentru cel mai bun film de debut, idila gay Deux, de Filippo Meneghetti, nu reușește să ajungă în secțiunea dedicată celui mai bun film străin, unde copleșite de laude sunt acum Colectiv (România), Another Round (Danemarca), The Man Who Sale His Skin (Tunisia), Quo Vadis Aida (Bosnia) și Better Days (Hong Kong).

În ceea ce privește categoria „Cel mai bun actor”, Tahar Rahim nu reușește să fie selectat pentru interpretarea sa din Designated Guilty, filmul despre un prizonier mauritan din Guantánamo. Votanții i-au preferat pe Sir Anthony Hopkins (The Father), pe regretatul Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Gary Oldman (Mank), Riz Ahmed, interpretând un muzician surd în Sound Of Metal și pe Steven Yeun, tatăl curajos din Minari.

Odată cu Minari, actorii de origine asiatică sunt aduși în prim plan. Steven Yeun devine primul actor care „a trecut sticla”, la fel cum Riz Ahmed, de origine anglo-pakistaneză, a fost primul actor musulman care a intrat în secțiunea pentru „Cel mai bun interpret”, notează Variety.

Surpriza de la Globurile de Aur de anul acesta - unde a fost aleasă „Cea mai bună actriță” pentru interpretarea cântăreței Billie Holiday în filmul biografic dedicat acesteia - Andra Day ar putea repeta aceeași figură și la Oscar, unde ar trebui să le învingă pe Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising Young Woman) și Vanessa Kirby (Pieces of a woman). Cu patru nominalizări și o statuetă câștigată, Viola Davis devine cea mai de succes actriță afro-americană a ceremoniei de la final de aprilie.

La categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar” vor concura - împotriva Mariei Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) - Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Amanda Seyfried (Mank) și bunica dură din Minari, Yuh-Jung Youn. Pentru „cel mai bun actor în rol secundar”, Sacha Baron Cohen (The Trial of Chicago 7), Daniel Kaluuya și LaKeith Stanfield, partenerul său din Judas and the Black Messiah, Chadwick Boseman- The Black Panther, care este posibil să împartă voturile, Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami) și Paul Raci (Sound of Metal).

Spre deosebire de Globurile de Aur și de Premiile Emmy, Oscarurile, asemenea Premiilor Grammy, au ales să organizeze o ceremonie în data de 25 aprilie, eveniment ce va avea loc în două locații din Los Angeles.

Selecția Oscar 2021: filme de vizionat acasă, în streaming

Mank, The Trial of Chicago 7, Soul, One Night in Miami... Unde poți viziona filmele selectate pentru cea de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar, programate a se desfășura, anul acesta, în data de 25 aprilie?

Cu 35 de nominalizări (din care 10, pentru Mank), Netflix pare a fi unul dintre marii favoriți ai acestei ediții a Oscarurilor.

Regulile impuse de sistemul sanitar sunt deasupra reglementărilor aferente ceremoniei Premiilor Academiei. După cum au anunțat mai mulți observatori, anul acesta, vizionarea filmelor în regim de streaming a umplut golul generat de sistarea evenimentelor prilejuite de premierele cinematografice, din cauza pandemiei. Totuși, pentru a putea fi selectat în liga mare a cinematografiei americane, un film trebuie să respecte anumite reguli, considerate imuabile: fiecare lungmetraj să fie proiectat cel puțin șapte zile în Los Angeles. Un puzzle pe care însă Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, și platformele VOD (video on demand) au putut să îl ocolească în mod excepțional în acest an.

Cu 35 de nominalizări (din care 10 pentru Mank), liderul platformelor de streaming, Netflix, este văzut ca unul dintre marii favoriți ai celei de-a 93-a ediții a prestigioasei ceremonii. Per ansamblu, aceasta înseamnă că jumătate din filmele selectate de Academie anul acesta sunt disponibile a fi vizionate online, în sistemele streaming sau de video la cerere. Acest lucru se întâmplă chiar și în Franța, de pildă, care tocmai și-a decernat Césarurile. Un motiv suficient pentru a organiza mai multe „premiere” acasă, de către fiecare spectator interesat de cinema, în general, și de filmele selectate la Oscar, în mod special, înainte de începerea ceremoniei, programată a se desfășura la celebrul Dolby Theatre din Los Angeles, în data de 25 aprilie.

Filmele nominalizate la Oscar 2021, disponibile pe Netflix

Mank, de David Fincher (deținătorul unui număr record de nominalizări la această ediție, 10, inclusiv la categoriile „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor”)

The Trial of Chicago 7, de Aaron Sorkin (6 nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai bun film”)

Ma Rainey's Black Bottom, de George C. Wolfe (5 nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai bun actor”, pentru regretatul Chadwick Boseman și pentru „Cea mai bună actriță” - Viola Davis)

News Of The World, de Paul Greengrass (4 nominalizări)

Hillbilly Elegy, de Ron Howard (2 nominalizări, inclusiv pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” - Glenn Close)

Pieces of a woman, de Kornél Mundruczó (nominalizat la categoria „Cea mai bună actriță” - Vanessa Kirby)

The White Tiger, de Ramin Bahrani (la categoria „Cel mai bun scenariu adaptat”)

Over the Moon, de Glen Keane (la categoria „Cel mai bun film de animație”)

Da 5 Bloods, de Spike Lee (nominalizat la categoria „Cea mai bună muzică originală”)

Eurovision Song Contest, the Story of Fire Saga, de David Dobkin (nominalizat la categoria „Cea mai bună piesă originală”)

Filmele nominalizate la Oscar 2021, disponibile pe Amazon Prime Video

One Night in Miami, de Regina King (3 nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” - Leslie Odom Jr.)

Borat Subsequent Moviefilm, de Jason Woliner (2 nominalizări, la categoriile „Cel mai bun scenariu adaptat” și „Cea mai bună actriță în rol secundar” - Maria Bakalova)

Filmele nominalizate la Oscar 2021, disponibile pe Disney +

Soul, de Pete Docter (3 nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai bun film de animație”)

Burrow, de Madeline Sharafian (nominalizat la categoria „Cel mai bun scurtmetraj animat”)

Filmele nominalizate la Oscar 2021, disponibile în sistem VOD

Onward, de Dan Scanlon (nominalizat la categoria „Cel mai bun film de animație”)

Shaun the Sheep the Movie, The Farm Strikes Back, de Will Becher și Richard Phelan (nominalizat, de asemenea, la categoria „Cel mai bun film de animație”)

