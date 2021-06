Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Judas and the Black Messiah, în premieră la AIFF.5 ce va avea loc între 23 și 27 iunie în București

„Honey Bunny: I love you, Pumpkin.

Pumpkin: I love you, Honey Bunny.

Pumpkin: [Standing up with a gun] All right, everybody be cool”, we have an announcement to make:





American Independent Film Festival, ajuns la cea de-a 5-a ediție, va avea loc anul acesta între 23 și 27 iunie la București și va prezenta publicului o selecție de filme din cinematografia americană recentă care au fost remarcate de critica internațională dar și de publicul unor festivaluri ca cele de la Sundance, Cannes, Berlin, Veneția sau Toronto.

Astfel spectatorii AIFF.5 vor putea vedea în premieră în România Judas and the Black Messiah ce îl are în distribuție pe actorul de origine britanică Daniel Kaluuya, premiat anul acesta pentru rolul din film cu: Oscar, Golden Globe, Critics’ Choice Movie Award, Actors Guild Award și BAFTA.



„Performanța actoricească a lui Kaluuya emoționează, intrigă și energizează publicul într-un fel aproape periculos” exclamau cei de la Vulture.

Judas and the Black Messiah este regizat de Shaka King și reprezintă „o biografie politică extrem de puternică și sincer empatică, cu o mare relevanță contemporană” (The Wall Street Journal).

Filmul dezbate trădarea lui Fred Hampton (Daniel Kaluuya), președinte al Partidului Panterelor Negre la sfârșitul anilor 1960 în Chicago, de către William O'Neal (Lakeith Stanfield), un informator FBI, și a avut premiera mondială anul acesta la Sundance. A fost lansat ulterior în doar câteva cinematografe din Statele Unite din cauza regulilor sanitare în vigoare peste ocean. Spectatorii din România vor fi așadar printre puținii ce vor avea ocazia să vadă acest film pe un ecran de cinema deocamdată.

Vizualul de anul acesta al festivalului omagiază filmul cult căruia îi este dedicat având în prim plan celebrul cuplu de gangsteri americani într-o reinterpretare semnată de graficiana Carmen Gociu. Regizat în 1967 de Arthur Penn, Bonnie și Clyde îi are în rolurile principale pe Faye Dunaway și Warren Beaty. Filmul a fost premiat la acea vreme cu două Oscaruri pentru cea mai bună imagine și cea mai bună actriță într-un rol secundar și distins cu alte opt nominalizări la Premiile Academiei Americane de Film, devenind peste timp un reper pentru cinematografia de peste ocean, cu o influență simțită generații mai târziu, unul dintre exemple fiind celebrul schimb de replici din Pulp Fiction regizat de Quentin Tarantino, folosit în începutul comunicatului.

Spectatorii AIFF vor avea ocazia să vadă sau să revadă Bonnie și Clyde pe marele ecran în cadrul ediției de anul acesta.

Programul complet al proiecțiilor din cadrul celei de-a 5-a ediții AIFF și noutățile despre filmele și evenimentele din festival vor fi anunțate în zilele ce urmează și vor putea fi regăsite pe filmedefestival.ro și pe paginile de Facebook și Instagram ale festivalului.

American Independent Film Festival este organizat de Asociația Cinemascop și aduce în fiecare an cele mai noi, creative și originale filme americane de cinema publicului din România, organizează workshopuri, dezbateri, master-classuri cu cineaști și actori reputați, printre oaspeții edițiilor anterioare numărându-se: Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, John C. Reilly, Kent Jones, Roberto Minervini, Benh Zeitlin, Jacques Audiard, Kirill Mikhanovski, Merawi Gerima, Maya Hawke ori Sebastian Stan.