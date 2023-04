OWR16 | 29 de filme disponibile online până pe 30 aprilie

În perioada 10—30 aprilie, publicul din România va putea urmări 13 documentare de lungmetraj și întreaga retrospectivă a Fundației Arte Vizuale, care include 16 scurtmetraje realizate în anii 90, din confortul propriei locuințe.

Biletele și abonamentele sunt acum disponibile pe Eventbook.ro.

Filmele care pot fi vizionate online sunt:

O casă din cioburi / A House Made of Splinters

Culegătorii de za'atar / Foragers

Fabuloasele / The Fabulous Ones

Eclipsa / The Eclipse

Istoria naturală a distrugerii / The Natural History of Destruction

Dosarul Noua Măreție / The New Greatness Case

Un spital de provincie / A Provincial Hospital

Anyox

Xaraasi Xanne: Voci încrucișate / Xaraasi Xanne: Crossing Voices

Europa Passage

Iubire, moarte și mărci germane / Love, Deutschmarks and Death

Iubirea nu e o portocală / Love Is Not an Orange

Sindromul Hamlet / The Hamlet Syndrome

Retrospectiva FAV - Documentar / FAV Retrospective - Documentary

Retrospectiva FAV - Experimental / FAV Retrospective - Experimental

Retrospectiva FAV - Muzical / FAV Retrospective - Musical