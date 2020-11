Premiera Queen of Hearts, alături de Lars von Trier, Parasite și Moromeții, pe platforma TIFF Unlimited

Queen of Hearts / Dama de cupă, o dramă daneză controversată, multipremiată internațional, regizată de tânăra May el-Toukhy, a fost lansată de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, în 25 noiembrie.

În contextul sălilor de cinema închise din cauza pandemiei, iubitorii de film sunt privați de bucuria premierelor. Astfel, Transilvania Film lansează în premieră națională Dama de cupă direct online, pe platforma TIFF Unlimited.

Filmul este o puternică dramă psihologică și o are în centru pe Anne (Trine Dyrholm), o avocată de succes specializată în drepturile copiilor și adolescenților, a cărei viață de familie pare perfectă alături de Peter (Magnus Krepper), soțul ei medic, și de cele două fetițe gemene ale lor. Când Gustav (Gustav Lindh), fiul adolescent al lui Peter dintr-o căsătorie anterioară, se mută cu ei, lucrurile iau o turnură nesănătoasă și Anne face unele alegeri periculoase care amenință să îi distrugă căsnicia și cariera. Dama de cupă explorează pas cu pas construirea unui secret de familie, în care sfidarea destinului, dorința carnală și minciunile vinovate contribuie la crearea unei dileme morale tragice.

„În Dama de cupă, o femeie puternică ia o serie de decizii care pot avea consecințe inimaginabile pentru ea și pentru cei dragi. Filmul cercetează cât de departe suntem dispuși să mergem atunci când facem astfel de alegeri, astfel încât viața noastră să nu fie dată peste cap”, declară, tânăra regizoare a filmului. „În domeniul ficțiunii avem tendința de a spune povești despre binele din rău, dar rareori ne oprim asupra răului din bine, deși acesta din urmă conține și el adevăruri eterne despre comportamentul uman”, mai spune regizoarea.

Dama de cupă a avut premiera mondială anul trecut la Sundance Film Festival, unde a câștigat Premiul Publicului. Printre celelalte distincții obținute între timp se numără Premiul pentru Cea Mai Bună Regie la TIFF, trei premii la Göteborg Film Festival și nu mai puțin de nouă trofee la Premiile Academiei Daneze de Film, inclusiv pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu, cea mai bună imagine și cea mai bună actriță.

Critica internațională a acordat ample spații filmului, lăudând felul în care regizoarea May el-Toukhy a abordat un subiect șocant - „O puternică dramă care spulberă aparențele stilului de viață ultra-civilizat scandinav, oferind o perspectivă sumbră asupra unor comportamente inacceptabile” – The Hollywood Reporter -, dar și prestația de excepție a actriței principale – „Trine Dyrholm e senzațională în rolul unei agresoare sexuale atipice în acest film provocator și plin de semne de întrebare” – Variety.

Dama de cupă este distribuit în România de Transilvania Film și poate fi văzut în premieră națională pe TIFF Unlimited, din 25 noiembrie. Filmul va fi disponibil pe platforma TIFF Unlimited pentru publicul larg în sistem pay-per-view, cu un bilet digital care costă 15 lei și care este valabil 72 de ore.

Filmul a avut și două avanpremiere online: în 22 noiembrie, pe platforma Cinema Elvire Popesco (Elvire Chez Vous) și în 23 noiembrie, pe cea a Cinema Arta din Cluj (Arta – Acasă).

TIFF Unlimited este platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile și TV), cu un catalog de filme independente, premiate, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

Regizor: May el-Toukhy

Distribuție: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Țara: Danemarca, Suedia

Gen: Dramă

Anul: 2019

Filme de Cannes, nou apărute pe TIFF UNLIMITED

PARAZIT / PARASITE (2019)

Membrii familiei lui Ki-Taek au o relație apropiată, dar toți patru sunt șomeri. Într-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de către prietenul său, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator, bine plătit de o familie bogată. În speranța unui venit constant pentru familia sa, Ki-woo se îndreaptă spre casa familiei Park pentru un interviu. Ajuns acolo, o întâlnește pe Yeon-kyo, frumoasa moștenitoare a acestui imperiu. În urma acestei prime întâlniri între două familii și două lumi total opuse, membrii lor se trezesc în mijlocul unor situații incontrolabile.



Parazit este o comedie neagră cu accente de thriller ce descrie violența generată de inegalitățile sociale.

Regizor: Bong Joon Ho

Distribuție: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Yeo-Jeong Jo

Țara: Coreea de Sud

Genul: Comedie, dramă, thriller

CASA PE CARE JACK A CONSTRUIT-O / THE HOUSE THAT JACK BUILT (2018)

Odată cu primele crime pe care le-a comis în anii ’70, în America, Jack a făcut primul pas pentru a deveni un sofisticat criminal în serie. Dispunând de o inteligență cu mult peste medie, Jack este conștient de starea în care se află și anomaliile pe care aceasta le generează, însă preferă să-și discute problemele și frământările interioare doar cu Verge, căruia îi mărturisește că pentru el, fiecare crimă este o operă de artă în sine. Însă pe măsură ce intervenția poliției devine inevitabilă, Jack începe să își asume riscuri tot mai mari, în încercarea sa de a crea o operă de artă supremă.

Regizor: Lars von Trier

Distribuție: Matt Dillon, Uma Thurman, Willem Dafoe, Riley Keough, Bruno Ganz.

Țara: Danemarca, Franța, Suedia, Germania, Belgia, Tunisia

Genul: Crimă, dramă, horror

PARADISUL, PROBABIL / IT MUST BE HEAVEN (2019)

ES emigrează din Palestina în căutarea unui nou „acasă”, însă își dă seama curând că țara sa de origine îl urmează ca o umbră. Promisiunea unei vieți noi se transformă rapid într-o comedie absurdă. Oricât de departe ar călători, de la Paris la New York, apare ceva care-i amintește de patria lăsată în urmă.



Un film în cheie comică, semnat de regizorul multi-premiat Elia Suleiman, care explorează noțiuni precum identitatea, naționalitatea și apartenența și în care cineastul-actor pune o întrebare fundamentală: unde te poți simți „acasă”?

Regizor: Elia Suleiman

Distribuție: Elia Suleiman, Grégoire Colin, Vincent Maraval

Țara: Franța, Qatar, Germania, Canada, Turcia, Palestina

Genul: Comedie

TOATĂ LUMEA ȘTIE / EVERYBODY KNOWS (2018)

Laura călătorește împreună cu copiii săi din Buenos Aires către satul natal din Spania, situat pe domeniul unei podgorii spaniole, pentru a fi alături de sora sa la nunta acesteia. Evenimente neașteptate transformă, însă, această revedere într-o criză care scoate la suprafață un trecut al familiei despre care nimeni nu vorbește.

Regizor: Asghar Farhadi

Distribuție: Penélope Cruz, Javier Bardem

Țara: Spania, Franța, Italia, Argentina, Germania

Gen: Crimă, drama, mister

Filme de avangardă

BIEFF



Cei 10 de ani de inovație și libertate creativă pe care Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF) îi celebrează anul acesta sunt marcați printr-o secțiune aniversară, ce reunește titluri premiate din 2011 și până astăzi.



Patru dintre ele se văd pe platforma TIFF Unlimited până în data de 29 noiembrie: Deployments, The Park, Buffalo Juggalos și Flores.

Seria de interviuri InspiraTIFF revine pe TIFF Unlimited de vineri, 27 noiembrie, cu episoade noi, filmate la Cluj-Napoca în timpul TIFF 2020 și moderate de jurnalistul Mihnea Măruță:

Vlad Ivanov - despre actorie, agenți și experiențe personale memorabile la filmări și

Horia Tecău - despre cum construiești o echipă bună, cum treci peste eșecuri și ce înveți din ele.

Doza de Aperitiff

Revista online a TIFF-ului vine săptămânal cu interviuri, cronici și articole de opinie despre lumea filmului, ce pot fi răsfoite pe site-ul TIFF.

Filmul lunii pe TIFF Unlimited

În noiembrie, filmul lunii este Moromeții 2. Premiera va avea loc în data de 28 noiembrie, lungmetrajul putând fi urmărit gratuit pentru 24 de ore.

MOROMEȚII 2 / MOROMETE FAMILY: ON THE EDGE OF TIME (2018)

Regizat de Stere Gulea - 2019 - România

Cu: Horațiu Mălăele, Iosif Paștină, Dana Dogaru

Gen: dramă

În lumea lui Ilie Moromete, cel mai important lucru era să ai pământ pe care să-l munceşti. Doar că peste această lume a trecut un război, iar ordinea vieţii s-a schimbat odată cu venirea unui nou regim, care propovăduieşte egalitatea. Acum Ilie şi fiul său cel mai mic, Niculae, trebuie să întâmpine diferit schimbarea...

„- Ce-i aia comitete?

- Păi se-adună unii și zice că vrea să schimbe lumea.

- Și cum s-o facă?

- Asta e… că nu se știe.”

Văzut la TIFF 2019.



Pariul riscant al lui Stere Gulea de a realiza o continuare pe măsura clasicului din 1987 i-a reușit. Moromeţii 2 propune o dezbatere care dăinuie mult în minte și invită să reflectăm asupra memoriei recente a poporului român. Fără să caute dinadins, este o lecție de viață și de cinema. (Ion Indolean, Aperitiff, 6 iunie, 2019)

Premii: Zece premii Gopo, inclusiv pentru Cel mai bun film, 2019

