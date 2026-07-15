Premierele verii pe HBO Max: Filmele senzaționale ale lunii iulie 2026

Luna iulie 2026 vine cu o ofertă bogată pentru abonații HBO Max, care vor avea parte de premiere de seriale originale, documentare inedite și filme recente apreciate de critici.

"Stuart Fails To Save The Universe"

Capul de afiș al lunii este „Stuart Fails To Save The Universe”, noul spin-off inspirat din universul celebrului serial „The Big Bang Theory”, care debutează pe 23 iulie.

Serialul îl readuce în prim-plan pe Stuart Bloom, interpretat de Kevin Sussman, proprietarul magazinului de benzi desenate cunoscut fanilor „The Big Bang Theory”. De această dată, personajul ajunge într-o situație neașteptată după ce distruge accidental un dispozitiv creat de Sheldon și Leonard, declanșând o criză la nivelul multiversului.

Pentru a salva realitatea, Stuart va trebui să colaboreze cu Denise (Lauren Lapkus), iubita sa, cu geologul Bert (Brian Posehn) și cu fizicianul cuantic Barry (John Ross Bowie), într-o aventură plină de referințe SF și apariții surpriză din universuri alternative.

„Stuart Fails To Save The Universe” va avea un prim sezon de 10 episoade, lansate săptămânal, oferind fanilor o nouă perspectivă asupra lumii create de franciza „The Big Bang Theory”.

"The Man Will Burn", povestea unui fenomen cultural

Pe lângă producția de ficțiune, HBO Max pregătește și un documentar original care explorează unul dintre cele mai controversate și fascinante evenimente culturale din lume.

„The Man Will Burn”, o serie documentară în patru episoade, are premiera pe 9 iulie și urmărește istoria festivalului Burning Man, organizat în deșertul Nevada de mai multe decenii.

Documentarul analizează transformarea unui experiment artistic alternativ într-un fenomen global care atrage anual aproape 80.000 de participanți, cunoscuți drept „Burners”. Producția explorează originile mișcării, valorile comunității și schimbările prin care a trecut festivalul de-a lungul timpului.

Sofia Coppola îl surprinde pe Marc Jacobs într-un documentar despre modă

Luna iulie aduce și două producții A24 importante pe platformă. Prima este „Marc by Sofia”, documentarul prin care regizoarea Sofia Coppola își face debutul în zona producțiilor non-ficțiune.

Cunoscută pentru filme precum „The Virgin Suicides”, „Lost in Translation”, „Marie Antoinette” și „Priscilla”, Coppola explorează de această dată cariera celebrului designer Marc Jacobs și impactul său asupra industriei modei.

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Zendaya și Rober Pattison, într-o poveste de dragoste întunecată

Pe 31 iulie, HBO Max lansează „The Drama”, o comedie romantică neagră care i-a ținut pe cinefili în suspans încă de la anunțarea proiectului.

Filmul îi are în rolurile principale pe Zendaya și Robert Pattinson și urmărește povestea unui cuplu aflat înaintea căsătoriei, a cărui relație aparent perfectă este zdruncinată de o revelație neașteptată.

Producția este una dintre cele mai discutate lansări ale verii, iar debutul său pe platformă oferă publicului ocazia de a descoperi filmul despre care s-a vorbit intens în ultimele luni.

The Long Walk, adaptarea lui Stephen King

Printre cele mai așteptate filme disponibile în iulie se află și „The Long Walk” (2025), adaptarea romanului lui Stephen King publicat inițial în 1979.

Regizat de Francis Lawrence, cunoscut pentru seria „The Hunger Games”, filmul prezintă o societate distopică în care 50 de adolescenți participă la o competiție televizată extremă. Regulile sunt simple, dar nemiloase: concurenții trebuie să meargă fără oprire și să păstreze o viteză constantă, altfel consecințele sunt fatale.

Filmele horror și aventurile clasice revin

Printre alte atracții ale lunii se numără colecția completă de filme „Evil Dead”, lansată înaintea noului spin-off independent „Evil Dead Burn”, programat pentru cinematografe în aceeași perioadă.

Totodată, primele două filme din seria „Mumia” revin pe HBO Max, oferind fanilor ocazia de a retrăi aventurile lui Brendan Fraser înaintea noii producții „Mumia 4”, așteptată anul viitor.

Cu un mix de seriale originale, documentare, producții premiate și blockbustere recente, HBO Max își construiește o lună iulie 2026 dedicată atât fanilor SF și fantasy, cât și iubitorilor de cinema de autor sau povești inspirate din realitate, notează discussingfilm.net.