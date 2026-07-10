Top Netflix, cele mai urmărite filme și seriale în iulie 2026: „Enola Holmes 3” debutează direct pe primul loc

În același timp, serialul „I Will Find You” își păstrează poziția de lider pentru a treia săptămână consecutivă, iar „Avatar: The Last Airbender” continuă să atragă milioane de spectatori.

„Enola Holmes 3”, debut spectaculos pe Netflix

Cel de-al treilea film din seria „Enola Holmes”, cu Millie Bobby Brown în rol principal, a înregistrat 20,7 milioane de vizualizări în prima săptămână și ocupă primul loc în topul filmelor în limba engleză.

În noua producție, Enola se pregătește să se căsătorească cu Lord Tewkesbury (interpretat de Louis Partridge), însă planurile îi sunt date peste cap după dispariția fratelui său, celebrul detectiv Sherlock Holmes (jucat de Henry Cavill).

Tânăra detectiv pornește într-o nouă aventură plină de mistere, care o poartă până în Malta și îi dezvăluie secrete ale epocii în care trăiește.

„I Will Find You” rămâne cel mai urmărit serial

Pe lista serialelor în limba engleză, primul loc este ocupat, pentru a treia săptămână consecutiv, de „I Will Find You”.

Adaptarea romanului semnat de Harlan Coben a adunat încă 16 milioane de vizualizări în ultima săptămână, ajungând la un total impresionant de 74,1 milioane.

Serialul îl are în rol principal pe Sam Worthington, care interpretează un tată condamnat pe nedrept pentru uciderea propriului fiu. După ce află că băiatul ar putea fi încă în viață, acesta încearcă să descopere adevărul și să-și salveze copilul.

Documentarul care i-a cucerit pe abonați

Locul al doilea în clasamentul serialelor în limba engleză este ocupat de documentarul „Worst Neighbor Ever”, cu 10 milioane de vizualizări.

Seria prezintă povești reale despre conflicte între vecini care au degenerat în fraude, acte de violență și alte incidente șocante, reconstruite cu ajutorul mărturiilor, imaginilor surprinse de camerele poliției și declarațiilor anchetatorilor.

„Avatar: The Last Airbender” rămâne în top

Sezonul al doilea al serialului „Avatar: The Last Airbender” ocupă locul al treilea în clasamentul Netflix, cu 9,6 milioane de vizualizări.

Noile episoade urmăresc aventura lui Aang, tânărul stăpân al aerului, în încercarea de a obține sprijinul Regelui Pământului împotriva temutului Lord al Focului.

Succesul producției a readus și primul sezon în Top 10, unde ocupă poziția a cincea.

Ce alte filme au intrat în Top 10 Netflix

Pe locul al doilea în clasamentul filmelor în limba engleză se află comedia romantică „Voicemails for Isabelle”, cu 13,3 milioane de vizualizări.

Filmul spune povestea unei cofetărese care încearcă să depășească moartea surorii sale și descoperă o legătură neașteptată cu un străin.

Podiumul este completat de comedia „Little Brother”, cu John Cena și Eric André, urmărită de 12,7 milioane de utilizatori.

Filmele pentru familie continuă să fie printre preferatele publicului

Vacanța de vară se reflectă și în preferințele abonaților Netflix.

Printre cele mai urmărite filme pentru întreaga familie se numără:

Swapped;

KPop Demon Hunters;

The Boss Baby.

În topul serialelor dedicate copiilor se regăsesc:

Salish & Jordan Matter;

Danny Go!;

Ms. Rachel.

Producțiile sud-coreene continuă să domine

Serialele și filmele din Coreea de Sud rămân extrem de populare pe platformă.

Mini-seria „Agent Kim Reactivated” a debutat direct pe primul loc în clasamentul producțiilor non-engleze, cu 10,5 milioane de vizualizări.

Tot în top se află și filmul „Husbands in Action”, care ocupă locul al doilea în categoria filmelor non-engleze. Povestea urmărește doi bărbați – fostul și actualul soț al unei femei răpite – care sunt nevoiți să colaboreze pentru a o salva.

Cu un nou lider în clasamentul filmelor și seriale care continuă să atragă zeci de milioane de vizualizări, Netflix își consolidează oferta pentru sezonul de vară, în care producțiile de aventură, mister și acțiune domină preferințele publicului.