Prezentatoarea BBC Tessa Dunlop ne promovează ţara în străinătate prin noua serie video “WHO IS ROMANIA”

„Who is Romania” este o serie unică de filme destinate platformelor social-media, cu scopul de a promova România într-o manieră inovatoare și pentru a face cunoscute publicului internațional personalități românești cu destine remarcabile.

De la Ştefan cel Mare la Regina Maria şi de la Enescu la Brâncuşi, prezentatoarea britanică Dr Tessa Dunlop va purta publicul străin într-o călătorie prin istoria României.

Care e legătura dintre Prinţul Charles şi Dracula? Cum a susţinut Napoleon al III-lea un tânăr pictor român? Cum a pus Regina Maria ţara noastră pe harta mass-mediei şi ce spuneau ziarele vremii? Iată câteva dintre întrebările pe care Tessa Dunlop le va aborda.

“Who is Romania“ este scrisă și prezentată de Tessa Dunlop, doctor în istorie și personalitate media britanică. Pasionată de România și specialistă în relațiile româno-britanice ale începutului de secol XX, Tessa vorbește românește și este autoarea lucrărilor „The Bletchley Girls” și „The Century Girls” și câștigătoare a numeroase premii pentru producția BBC „Coast”. A venit pentru prima dată în România în 1992, ca voluntar într-un orfelinat și acum are propria sa familie română. Este considerată o adevărată ambasadoare informală a României. Tessa Dunlop: „A fost o plăcere enormă pentru mine să prezint evenimente și personalități istorice ale unei țări care este atât de des înțeleasă greșit în Vest. Sper că aceste filmulețe vor oferi povestea și particularitățile unui popor remarcabil”

Seria “Who is Romania“ este produsă de Storytailors, casă de producție internațională fondată de un român, care acoperă peste 40 de țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de o serie de contribuţii constând în materiale de arhivă din partea unor instituţii precum Centrul Naţional al Cinematografiei sau MNIR.

Seria va fi difuzată săptămânal, începând cu 9 octombrie (Ştefan cel Mare) şi continuând săptămâna următoare cu Regina Maria.

Episoadele vor fi lansate pe https://www.facebook.com/ICRLondon