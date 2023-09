Priscilla mărturisește că Elvis Presley a fost dragostea vieţii ei

Filmul "Priscilla", în regia Sofiei Coppola, se bazează pe autobiografia ei "Elvis and Me" din 1985, şi relatează viaţa tumultoasă alături de Elvis Presley.

Priscilla Presley l-a cunoscut pe Elvis Presley, când avea doar 14 ani , în 1959.

La opt ani după ce s-au întâlnit, Priscilla și Elvis s-au căsătorit în Las Vegas, Nevada. Fiica lor, Lisa Marie, s-a născut în anul următor, în 1968. Deși mariajul lor nu a durat, Elvis și Priscilla au rămas prieteni și au crescut-o pe Lisa Marie împreună, până la moartea sa în 1977.

"Am rămas foarte, foarte apropiaţi. Nu am divorţat de el pentru că nu-l mai iubeam, el a fost într-adevăr dragostea vieţii mele, însă stilul de viaţă a fost atât de dificil pentru mine", le-a spus Priscilla jurnaliştilor la Veneţia înaintea premierei mondiale a filmului, care îi are în distribuţie pe Cailee Spaeny şi Jacob Elordi.



Filmul oferă, probabil, cea mai întunecată portretizare de până acum a lui Elvis, arătându-l cum o manipulează fără încetare pe Priscilla, o abuzează verbal şi uneori o ameninţă înainte de a încerca să îndrepte lucrurile.



"Este foarte greu să stai şi să te uiţi la un film despre tine, despre viaţa ta şi despre dragostea ta", a spus Priscilla, în vârstă de 78 de ani, făcând o pauză în timp ce încerca să-şi depăşească emoţiile.

Filmul "Priscilla" este unul dintre cele 23 de filme aflate în competiţie pentru Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia, care se încheie pe 9 septembrie.