Proiecția filmului „Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii” în regia Radu Jude, la Cinema Elvire Popesco

Vizionarea va fi urmată de o conferință de presă online, a doua zi, pe 17 octombrie, cu regizorul Radu Jude, producătorii Ada Solomon și Adrian Sitaru, actorii: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrșan, Dorina Lazăr, Katia Pascariu și editorul Cătălin Cristuțiu.

Despre film

„Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” (Do Not Expect Too Much from the End of the World) este propunerea României pentru Premiile Oscar 2024, categoria “Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Filmul a avut premiera mondială în luna august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, unde a fost premiat cu Leopardul de argint - Premiul Special al Juriului, Mențiune din partea Juriului Ecumenic și Premiul I din partea Juriului Tinerilor.

Filmul va intra în cinematografele din România la sfârșitul lunii octombrie, dar până atunci își continuă parcursul internațional fiind prezent atît în programele competiționale sau ca invitat special în cadrul celor mai importante festivaluri de film din lume, precum: New York, Toronto BFI London, Viennale, Chicago, Pusan etc.

„Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” pune în legătură diverse narațiuni (despre exploatare, despre oboseală, despre moarte, despre imagini), diverse genuri (road-movie, comedie, film de montaj, film documentar), diverse tipuri de umor (de la cel de autobază la cel rafinat) și diverse strategii estetice.

Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrșan, Dorina Lazăr și László Miske joacă în rolurile principale, alături de celebra actrița germană Nina Hoss.