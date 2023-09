Proiecții video, talk-uri, intervenții performative live la VideoArt Garden

Selecția de filme este realizată de artista Larisa Crunțeanu și curatoarea Cristina Stoenescu și aduce în prim-plan expresii artistice din regiune, în colaborare cu organizații locale și internaționale. Tema evenimentului, „Coatings", explorează conexiunea dintre natura imaterială și efemeră a mediilor artistice time-based și textura picturii sau a suprafețelor sculpturale, subliniind ethos-ul cross-media al programului.

Programul detaliat al evenimentelor:

Joi 14, septembrie, 18:00 - 00:00

18:00-19:00 - Talk, Joanna Zielinska - istoric de artă și curatoare performance art

19:30-20:30 - LIVE Performance: LIVE Performance WIDT (artists duo: Antonina Nowacka și Bogumila Nowacka)

21:00 - 23:30 - Program proiecții:

- Anemone, de Ioana Țurcan și Gergana Ivanova (5.54min)

- DEBRI, de Antonio Hofmeister Ribeiro, Maru Mushtrieva, Liudmila Savelyeva (23.31min)

- Rite of Spring, de Mona Vătămanu & Florin Tudor (7.51min)

- Căutându-l pe Brâncuși, de Sergiu Sas (4.51min)

- 13 WAYS OF LOOKING AT A BLACKBIRD, de Ana Vaz (31min)

- Freudian Slip, de Mon Sisu Satrawaha (14.52min)

- Terror Nullius, de artist duo Soda Jerk (53.47min)

Sâmbătă, 16 septembrie, 18:00 - 00:00

18:00-19:00 - Talk, Marie-Ève Lafontaine, directoare artistică a Fundației Éva Kahán

19:30-20:30 - LIVE Performance, Sound Postcards from the Southeast of Nowhere 16.09.2023, Timișoara, artiste: Nguyễn + Transitory

21:00 - 23:30 - Program proiecții:

- The Debt, The Epilogue of Long Friendship, de Jiří Žák (20.50min)

- Stone of Hell, de Tekla Aslanishvili (24.23min)

- Who Is Afraid of Ideology? Part IV Reverse Shot, de Marwa Arsanios (35min)

- Vreau să sparg sera, de Teona Galgoțiu (20.44min)

- NATURE MORTE, de Nikola Stoyanov (5.20min)

- Source, Źródło, de Cristina Ferreira-Szwarc (6.50min)

- fill in the blanks, de Anna Baranowsky & Vlad Brăteanu (11.05min)

- The Stroker, de Pilvi Takala (15.16min)

Vineri 15, septembrie, 18:00 - 00:00

18:00-19:00 - Talk, Alper Turan - Curator Adjunct la Protocinema

19:30-20:30 - LIVE Performance, Weeping over a too long life, artiste: Barbora Kleinhamplová, Tereza Stejskalová, Georgeta Corca

21:00 - 23:30 - Program proiecții:

- Leeky Teeth, de Dafna Maimon, special Q&A în prezența artistei (60min)

- Identity Tissues, de Natasha Nedelkova (12.32min)

- Non-places, de Ola Skowrońska (6.56min)

- Arrival, de Kleoniki Stanich (13.31min)

- A Sort of Vision, de Mihai Păcurar, Ioana Hogman și Vlaicu Golcea (14.43min)

- Vampire Times, de Irene Reisner (13.27min)

- Mobiotrope, de Aleksei Martyniuk (1.26min)

- Carcass N2, de Vitaly Yankovy (2.40min)

Duminică, 17 septembrie, 18:00 - 00:00

18:00-19:00 - Talk, Elena Sorokina, curatoare, critic de artă și lector universitar, co-fondatoare al proiectului Initiative for Practices and Visions of Radical Care (împreună cu Natasa Petresin-Bachelez)

19:30-20:30 - LIVE Performance, Hohot cu urechi lungi, artistă: Jasmina Al-Qaisi

21:00 - 23:30 - Program proiecții:

- The Flies Hum Thy Name, de Cătălina Bucos & Ada Kopaz (9.45min)

- Sleeper's Manifesto, de Tereza Stejskalová & Barbora Kleinhamplová (11min)

- Circle, de Juliette Hüsler (2.36min)

- When Flamingos Fall from the Sky, de Dragoș Hanciu (15.34min)

- SEEKING PATTERNS, de Dagmar Schürrer (10min)

- A.I. made me do it: Ophelia, de Gioula Papadopoulou (2.23min)

- Myst, de Arthur Debert (8.41min)

- The Enchanted ménagerie, de Giulia Savorani (6min)

- This makes me wanna predict the past, de Cana Bilir-Meier (16min)

- Volcano: What Does a Lake Dream?, de Diana Vidrascu (21min)