Quentin Tarantino confirmă că următorul său film va fi ultimul: „Este timpul să închei spectacolul”

"O fac de mult timp, o fac de 30 de ani. Și este timpul să închei spectacolul ", a spus Tarantino (59 de ani).

Tarantino și-a început cariera de regizor pe marele ecran cu Reservoir Dogs din 1992 și cel mai recent film al său a fost Once Upon a Time in Hollywood din 2019 . A câștigat două premii Oscar pentru scenariu: pentru Pulp Fiction din 1994 și Django Unchained din 2012 , ambele regizate de el.

Restul filmelor sale regizate includ Jackie Brown (1997), Kill Bill: Volume 1 (2003), Kill Bill: Volume 2 (2004), Inglourious Basterds (2009) și The Hateful Eight (2015).

„Nici nu mă grăbesc tare să fac ultimul meu film"

Întrebat de Chris Wallace de la CNN dacă știe care va fi „al zecelea și ultimul film al său”, Tarantino a răspuns: „Nu, nu știu deloc, pentru că nici nu mă grăbesc tare să fac ultimul meu film. "

„În acest moment, nici măcar nu știu ce este un film – este ceva care se joacă pe Netflix ? Este ceva care se joacă pe Amazon și oamenii îl urmăresc pe canapea cu soția sau cu soțul lor? Este un film?" el a spus. „Pentru că ultimul meu film a rulat în 3.000 de cinematografe și a fost prezentat în toată lumea timp de câteva luni.”

„Să pui capăt cu un film bun este ceva fenomenal”

Anul trecut, Tarantino a apărut la Pure Cinema Podcast și a discutat despre iminenta sa pensionare și despre dorința de a evita posibilitatea de a-și pune capăt carierei cu un film prost.

„De obicei, ultimele filme ale regizorilor au fost și cele mai proaste. Este cazul majorității creatorilor din Epoca de Aur care au ajuns să facă ultimele filme la sfârșitul anilor '60 și '70, la fel și al celor care au făcut asta la finalul anilor '80 și '90.”.

„Așadar, să-ți închei cariera cu un film decent este ceva rar. Să pui capăt cu un film bun este ceva fenomenal”, a continuat Tarantino. „Poate că nu ar trebui să mai fac un alt film, pentru că aș putea fi foarte fericit acum dacă m-aș opri aici”.

Once Upon a Time in Hollywood, al nouălea film al lui Tarantino, a obținut 10 nominalizări la Oscar 2020.

„Mă văd scriind cărți și încep să scriu teatru, așa că voi fi în continuare creativ”, a spus el pentru GQ Australia . „Cred că am dat tot ce am avut de oferit filmelor”.