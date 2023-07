Jurnalul.ro › Cultură › Film › Radu Jude în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Locarno cu Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii Radu Jude în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Locarno cu Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii

Sursa foto: 4 Proof Film

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii (Do Not Expect Too Much from the End of the World), a fost inclus în competiţia oficială a celei de-a 76-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno.