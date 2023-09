Recitaluri poetice, dezbateri, performance poetic, poezie în mișcare, expoziții, video-poezie, filme și momente muzicale – la FIPB 2023

Poeți din 27 de țări de pe patru continente vin la București, unde publicul îi poate întâlni în cadrul a peste 50 de evenimente extrem de variate: de la lecturi publice, la performance-uri, dezbateri, mese rotunde, lansări de carte, vernisaje.



Pe lista oaspeților din străinătate ai Festivalului Internațional de Poezie București se află nume importante ale poeziei contemporane, o selecție care acoperă atât diversitatea generațională, cât și pe cea estetică și a formelor de prezentare publică a creației poetice.

De la nume de primă mărime ale lumii literare europene de astăzi precum poetul italian Milo de Angelis, fondatorul revistei Il Niebo, Philippe Tancelin (Franța) – poet și filosof, cunoscut cercetător în estetica poeziei, unul dintre fondatorii legendarei l'Université Paris VIII, Rachid Khaless – poet marocan, cunoscut în egală măsură și ca prozator, editor, pictor și traducător, câștigătorul unuia dintre cele mai importante premii literare naționale: Prix du Maroc du Livre, ediția 2019, criticul literar și traducătorul portughez José Manuel de Vasconcelos, Habib Tengour – îndrăgit poet franco-algerian, câștigătorul celei mai recente ediții a Premiului Benjamin Fondane, Hasan Erkek – poet, dramaturg și profesor de teatru turc, distins cu peste 20 de premii naționale și internaționale, poetul sârbo-canadian Goran Simić din Bosnia și Herțegovina, recunoscut la nivel internațional pentru volumele sale de poezie, eseuri, povestiri și teatru sau cunoscutul scriitor, poet, artist, performer, activist literar și traducător danez Claus Ankersen.



Ca și la edițiile anterioare, poezia sud-americană este puternic reprezentată în programul FIPB 2023. Vor fi prezenți la București: Gabriel Chávez Casazola – poet și jurnalist, considerat una dintre vocile esențiale ale poeziei boliviene, poeții uruguaieni Julio Pavanetti și Harold Alva, sau poetul jurnalistul, criticul literar și traducătorul cubanez Víctor Rodríguez Núñez (Cuba). Lor li se alătură nume îndrăgite ale poeziei spaniole de astăzi precum poeta și activista culturală Annabel Villar născută în Uruguay, dar stabilită în Spania, Aurora Luque – poetă și traducătoare, Enrique Nogueras Valdivieso – poet și profesor la Universitatea din Granada, specializat în latină medievală și în romanistică, de asemenea, traducător din portugheză, franceză veche și română, Fulgencio Martinez, cunoscut deopotrivă ca poet, traducător, editor și cercetător sau Enrique Nogueras – poet și cercetător universitar, unul dintre numele extrem de conectate la spațiul cultural românesc și Corina Oproae, originară din România, poetă și o cunoscută traducătoare de limba română.



Lumea literară din sudul Dunării este puternic reprezentată în program prin prezența a patru scriitori bulgari: poeta Kristin Dimitrova, ale cărei versuri au apărut în traducere în peste 35 de limbi, alături de Ivan Hristov și Aksinia Mihailova, traduși cu succes în limba română și mai tânăra poetă Olya Stoyanova.



Nici poezia de limba română de peste Prut nu lipsește din programul ediției din acest an a celui mai puternic festival de poezie din România: Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski, Maria Pilchin, Artur Cojocaru, Dumitru Fanfarov, Vasile Gribincea, Mitoș Micleușan sunt doar câțiva dintre poeții prezenți la București.



Autori români îndrăgiți stabiliți în străinătate completează lista invitaților la FIPB 2023: Andrei Codrescu, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan, Traian Pop Traian și Călin Andrei Mihăilescu vin la București în perioada 11-17 septembrie 2023.



Programul include și nume de poeți cunoscuți pentru preocupările lor civice, precum scriitoarea și activista Ester Naomi Perquin din Țările de Jos sau Gordana Vlajić, scriitoare și activistă politică din Serbia.



De asemenea, vor fi prezenți la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Literatură de la București poeții cunoscuți pentru preocupările lor și în calitate de manageri culturali precum Semier Insayif din Austria – scriitor independent și manager cultural sau Udo Kawasser – poet, traducător de literatură latino-americană, dansator și creatorul POESIEGALERIE, cel mai mare festival de poezie din Austria și cea mai importantă platformă online de poezie din Austria.



Nici performance-ul nu va lipsi din arhitectura programului ediției din acest an a FIPB. Nume cunoscute ale acestui zone culturale vor fi prezente la București în săptămâna 11-17 septembrie: Jaan Malin aka Luulur din Estonia – performer, câștigător al mai multor spectacole de slam poetry, care a căpătat renume pe plan internațional, Kiro Urdin din Macedonia de Nord, regizor de film, artist vizual și multimedia, Katarzyna Wojtczak (Polonia) – artistă, inițiatoare socioculturală, galeristă pauperă, cu experiență în arhitectură, Ornela Alia (Albania), o artistă care lucrează cu performance, cu video și text ca instrumente principale de explorare a diferitelor forme ale interactivității, care includ nu numai oameni, dar și obiecte, instituții, idei și credințe, Gergana Ivanova și Olya Stoyanova din Bulgaria, Katarzyna Wojtczak (Grecia/Polonia), Tonia Tzirita Zacharatou (Grecia), alături de Elena Chirila și Ana Gurdiș din Republica Moldova.



José Luís Peixoto, unul dintre cei mai traduși și iubiți prozatori portughezi de astăzi, cunoscut îndeaproape de cititorii români, vine la FIPB 2023 ca poet, alături de conaționalul său, poetul, eseistul, criticul literar și traducătorul portughez José Manuel de Vasconcelos.



Germania este reprezentată în program prin prezența lui Nico Bleutge – poet multipremiat, eseist și critic literar, Yevgeniy Breyger – cunoscut poet de limba germană, traducător și editor născut în Harkov, Ucraina, alături de scriitoarele de origine română Dagmar Dusil și Kira Iorgoveanu-Mantsu.



Spațiul literar poetic din Grecia este reprezentat în program prin prezența poeților Nikolaos Vlahakis, Krystalli Glyniadakis, Tonia Tzirita Zacharatou, alături de scriitorul și traducătorul Victor Ivanovici, un om-punte între lumile culturale românești și grecești.



Nume importante ale poeziei din fosta Iugoslavie completează programul FIPB 2023: Pavle Goranović – poet, eseist, editor și membru al Academiei Muntenegrene de Științe și Arte, poetul și traducătorul poet croat Goran Čolakhodžić.



Roman Honet – cunoscut poet și editor polonez, scriitoarea și criticul literar canadian Lise Gauvin, Cyrus Console și Andrew Davidson Novosivschei din Statele Unite ale Americii, alături de cunoscutul autor francez de origine vietnameză de haiku și renku Minh-Triêt Pham completează lista invitaților din străinătate. Lor li se alături o selecție importantă de poeți români contemporani din toate generațiile.



Literatura nu este singura artă prezentă în programul bogat al ediției din acest an a Festivalului Internațional de Poezie de la București. Nume importante din sfera teatrului, filmului și al artelor vizuale îi vor bucura pe cei prezenți la Festival de-a lungul celor șapte zile.

Actorul Constantin Chiriac va susține două momente de recital poetic în primele două zile ale Festivalului. De asemenea, și îndrăgitul actor George Mihăița va fi prezent cu un moment artistic la FIPB 2023.



Nici momentele muzicale nu vor lipsi din program: Royal Art Muzzyk, Lache Cercel and The Roma Jazz Ensemble, Mircea Tiberian și Nadia Trohin sunt nume pe care iubitorii de poeziei îi pot întâlni la FIPB 2023 în cadrul unor evenimente-concept.



Arta cinematografică este de asemenea prezentă în Festival: de la proiecții punctuale ale unor filme până la proiecte complexe precum Noaptea Albă a Filmului Românesc – TIFF.



O serie de expoziții îi vor încânta pe iubitorii de poezie de-a lungul celor șapte zile ale ediției din acest an ale FIPB: Te fac un colaj? – expoziție dedicată artistei Wislawa Szymborska, Viață, nu moarte – expoziție semnată de Valeria Voicu, alături de Vernisajul expoziției artistului Mircea Bochiș.



Proiecții de videopoeme, poezie și jazz, poezie în mișcare completează lista „argumentelor” care îi pot convinge pe iubitorii de cultură din București să se apropie de poezie prin participarea la o serie de evenimente-concept.

Însumat, publicul este așteptat să ia parte la peste 50 de evenimente, în 14 spații cunoscute din capitală. Șapte zile în care este celebrată puterea poeziei de a schimba lumea, în cadrul unui eveniment unic organizat de Primăria Capitalei, prin Muzeul Național al Literaturii Române.

La ediția din 2023 a Festivalului Internațional de Poezie București organizatorii au reluat un proiect cunoscut și îndrăgit de iubitorii de poezie: Târgul Național al Cărții de Poezie, eveniment care aduce în prim-plan cele mai recente și mai importante volume de poezie.

Participarea publicului la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București este cu acces gratuit.