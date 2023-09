Regizorul japonez Keiichi Hara, unul dintre cei mai influenți creatori de animeuri, vine la Animest.18

Regizorul va veni la București însoțit de Miho Maruo, care semnează scenariile tuturor filmelor sale de succes. În onoarea prezenței celor doi, Animest va dedica ziua de duminică, 8 octombrie, culturii japoneze, oferind publicului un eveniment special la Cinemateca Eforie, în colaborare cu IZANAGI - Japanese Film Festival.

Înainte de a deveni unul dintre cei mai influenți creatori de anime, Keiichi Hara a lucrat în publicitate și mai apoi în televiziune. Nu a așteptat prea mult pentru a fi remarcat. Imediat după ce a absolvit Tokyo Designer Gakuin College, a obținut un job într-un studio de producție, ajungând în scurt timp să facă parte din echipele de creație ale unor seriale animate de televiziune foarte populare în Japonia. Printre cele mai cunoscute se numără producții-fenomen precum Doraemon, pentru care a regizat șanse episoade, sau Crayon Shin-chan, unde a scris și regizat nenumărate episoade, între 1993 și 2005. Unele dintre ele i-au adus numeroase premii în Japonia.

Primul său film ca regizor independent a fost Summer Days with Coo (2007), foarte bine primit în Japonia, iar primele distincții la Annecy, care i-au asigurat poziția pe lista celor mai urmăriți creatori de anime din întreaga lume, au venit în 2011, odată cu Colorful. Filmul marchează un moment important în discursul artistic al regizorului, care declară adesea că își folosește talentul pentru a atrage atenția asupra neglijenței cu care autoritățile tratează depresia de care suferă tot mai mulți adolescenți din Japonia.

În 2015, Keiichi Hara s-a întors în competiția Annecy cu lungmetrajul Miss Hokusai. Filmul prezintă viața și opera inconfundabilului pictor japonez Katsushika Hokusai - creatorul ‘Marelui val de la Kanagawa’, prin ochii fiicei sale. Iubitorii de artă și fanii filmelor de animație îl vor putea urmări în programul Animest sâmbătă, pe 7 octombrie, de la ora 21:00, la Cinemateca Eforie. Tot aici, în următoarea zi, de la aceeași oră, spectatorii vor urmări pe marele ecran The Wonderland (2019), aventura inițiatică a unei adolescente care accesează o lume fantastică pe care i se dă șansa să o salveze. Filmul continuă să exploreze fascinația regizorului pentru lumea supranaturalului, prezentă în cea mai mare parte a operei sale.

Dintr-un univers magic se desprinde și cea mai recentă operă semnată de Keiichi Hara, inclusă anul acesta în Competiția internațională de lungmetraj la Animest. În Lonely Castle in the Mirror, proiectat în prezența autorului luni, pe 9 octombrie, la Cinemateca Eforie, șase adolescenți evadează din realitățile lor gri prin intermediul oglinzilor din camerele lor. Toate devin portaluri către un castel fermecat, unde aventura e pe cale să înceapă.

Despre lucrurile care îl inspiră, despre industria de animeuri și despre cum este ea privită în contextul cinematografiei mondiale, dar și despre parcursul său profesional, regizorul Keiichi Hara va povesti în cadrul unul masterclass programat duminică, pe 8 octombrie, de la ora 16:00, la Institutul Cervantes.

8 octombrie – Japan day @ Animest.18

După întâlnirea cu Keiichi Hara, admiratorii culturii japoneze sunt invitați să se alăture sărbătorii puse la cale în parteneriat cu IZANAGI - Japanese Film Festival. În foaierul cinematografului Eforie vor avea loc ateliere, prezentări și degustări, iar de la ora 19:00 va rula pe marele ecran The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, cea mai recentă creație a regizorului Tomohisa Taguchi, distinsă anul acesta cu Premiul Paul Grimault la Annecy. Povestea urmărește aventurile a doi adolescenți care descoperă un tunel magic, la capătul căruia orice dorință poate fi îndeplinită, cu prețul unor ani din viață.

