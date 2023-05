Richard Dreyfuss critică noile cerințe de diversitate pentru filmele care concurează la Oscar: „Mă fac să vomit”

Comentariile lui Dreyfuss au venit în timpul unui interviu amplu la „Firing Line With Margaret Hoover” de la PBS, în care actorul a discutat despre educația civică în Statele Unite, discursul partizan și inițiativa de incluziune a diversității a Academiei, potrivit Variety.

„Este o artă. Nimeni nu ar trebui să-mi spună, ca artist, că trebuie să cedez celei mai recente și actuale idei despre ce este moralitatea. Ce riscăm? Chiar riscăm să rănim sentimentele oamenilor? Nu poți legifera asta”, a spus Dreyfuss pentru Hoover. „Trebuie să lași viața să fie viață. Îmi pare rău, nu cred că există o minoritate sau o majoritate în țară care să fie îngrijită în acest fel.”

Pentru a fi eligibil la categoria "cel mai bun film", orice lungmetraj trebuie să îndeplinească cel puţin două standarde din patru categorii: "Onscreen Representation, Themes and Narratives" ("Reprezentare pe ecran, teme şi naraţiuni"), "Creative Leadership and Project Team" ("Conducere creativă şi echipa de proiect"), "Industry Access and Opportunity" ("Oportunităţi şi acces la industrie") şi "Audience Development" ("Dezvoltarea publicului").



În cadrul fiecărei categorii există o varietate de criterii, ce vizează includerea persoanelor din grupuri slab reprezentate, precum femei, persoane de culoare, persoane din comunitatea LGBTQ+ şi persoane cu handicap fizic sau cognitiv.

Noile standarde vor intra în vigoare la cea de-a 96-a ediţie a premiilor Oscar, în anul 2024.