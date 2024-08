S-a lansat trailerul filmului ANUL NOU CARE N-A FOST! Cu:  Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Andrei Miercure și Mihai Călin

Lansat oficial ieri, posterul filmului, creat de artistul sârb Nenad Radojčić, include mențiunea „Cea mai neobișnuită zi” – un indiciu subtil că povestea începe pe 20 decembrie 1989 și se desfășoară într-un interval intens de 24 de ore.

Selectat în competiția Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, premiera mondială a filmului ANUL NOU CARE N-A FOST va avea loc pe 1 septembrie, de la 14:15 în sala Darsena, Palazzo del Cinema. La premieră vor participa regizorul Bogdan Mureșanu, actorii Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Iulian Postelnicu, Mihai Călin, Andrei Miercure, Ioana Flora, Vlad Ionut Popescu, Ada Galeș, Alice Cora Mihalache, alături de alți membri ai echipei.

Din 24 septembrie filmul va putea fi văzut în toate cinematografele din România.

Lungmetrajul scris, regizat și produs de Bogdan Mureșanu a fost realizat în perioada 2021-2023.

„Am început proiectul cu „Cadoul de Crăciun” și am fost captivat mulți ani de ideea unei dezvoltări simfonice a acestei idei, și anume o zi neobișnuită, extraordinară care schimbă totul pentru personajele care nu sunt conștiente de asta. Am simțit că am ceva personal de spus într-o manieră suficient de originală pentru a fi considerată o nouă perspectivă și o modalitate caleidoscopică de a o relata. În acest caz, o poveste multi-plot cu multe personaje ale căror povești se întâlnesc și se combină pe parcursul întregului film. M-a interesat umanitatea vieților mici expuse evenimentelor istorice mari și cum fac ele față sentimentului unei lumi care dispare.”, spune Bogdan Mureșanu.

Festivalul Internațional de Film de la Veneția și-a deschis porțile pe 28 august, cu premiera comediei horror “Beetlejuice Beetlejuice” (cu Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Monica Bellucci și Willem Dafoe), regizat de Tim Burton și se va încheia pe 7 septembrie, cu premiera “The American Backyard”, un horror gotic regizat de Pupi Avati (cu Filippo Scotti, Chiara Caselli). Printre cele mai așteptate lansări de la Veneția se numără: “Joker: Folie à Deux”, cu Joaquin Phoenix și Lady Gaga, lungmetrajul lui Pedro Almodovar în limba engleză “The Room Next Door” cu Tilda Swinton și Julianne Moore; “Queer” al ui Luca Guadagnino, cu Daniel Craig, biopicul „Maria” semnat de Pablo Larraín, cu Angelina Jolie, “Wolfs” de John Watts, cu George Clooney și Brad Pitt, „Babygirl” regizat de Halina Reijn cu Nicole Kidman în rolul principal, “The Order” în regia australianului Justin Kurzel, cu Jude Law şi Nicholas Hoult, “Finalement” al lui Claude Lelouch și “Broken Rage” de maestrul japonez Takeshi Kitano.

În cadrul festivalului vor fi decernate două premii pentru întreaga carieră, pentru Sigourney Weaver și Peter Weir.

Filmul ANUL NOU CARE N-A FOST este unul din cele 19 titluri din competiția Orizzonti alături de: “Nonostante” (r. Valerio Mastandrea), “Quiet Life” (r. Alexandros Avranas), “Mon Inseparable” (r. Anne-Sophie Bailly), “Aicha” (r. Mehdi Barsaoui), “Happy Holidays” (r. Scandar Copti), “Familia” (r. Francesco Costabile), “One of Those Days When Hemme Dies” (r. Murat Firatoğlu), “Familiar Touch” (r. Sarah Friedland), “Marco” (r. Jon Garaño, Aitor Arregi), “Carissa” (r. Jason Jacobs, Devon Delmar), “Wishing on a Star” (r. Peter Kerekes), “Mistress Dispeller” (r. Elizabeth Lo), “Pooja, Sir” (r. Deepak Rauniyar), “Of Dogs and Men” (r. Dani Rosenberg), “Pavements” (r. Alex Ross Perry), “Happyend” (r. Neo Sora), “L’attachement” (r. Carine Tardieu), “Diciannove” (r. Giovanni Tortorici).



Două filme românești vor fi avea premiera mondială anul acesta la Veneția: comedia neagră ANUL NOU CARE N-A FOST (regia Bogdan Mureșanu), în competiția Orizzonti și documentarul TWST – Things We Said Today (regia Andrei Ujică), prezentat în afara competiției.

ANUL NOU CARE N-A FOST ne poartă în urmă cu 35 de ani, într-un moment când România fierbe, dar nimeni nu vorbește despre asta. Viața pare să continue ca de obicei, cu piese de teatru cenzurate, case demolate, proletari adunați pentru o mare demonstrație, momente artistice ale studenților care ironizează comunismul, în același timp cu spectacolele TV care se pregătesc de Anul Nou pentru glorificarea lui Ceaușescu. În disconfortul casele lor neîncălzite, oamenii încă se luptă cu problemele vechi de când lumea: diferențele de opinie dintre tată și fiu, nostalgia după un fost iubit sau ura față de mama soacră. Dar, mai presus de toate, Securitatea veghează vigilent. Șase personaje și poveștile lor de viață aparent paralele se întâlnesc în anumite puncte invizibile ale acestei tragicomedii, iar la explozia unei petarde toate duc la o rezoluție comună: sfârșitul unei lumi, căderea regimului comunist în România.

Imaginea filmului ANUL NOU CARE N-A FOST este semnată de Boróka Biró și Tudor Platon, iar Vanja Kovacevic și Mircea Lăcătuș au realizat montajul. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; de montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia și Victor Fulicea semnează scenografia, iar Dana Anghel, Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan au realizat costumele, machiajul, respectiv coafura.

Ada Solomon (Nomada Solo), Viorel Chesaru (Chainsaw Europe), Vanja Kovacevic (All Inclusive, Serbia), sunt coproducătorii filmului, iar Irina Enea, Bogdan Luca și Adriana Bumbeș sunt producătorii executivi ai filmului. Producători asociați: Theo Nissim, Claudia Nedelcu Duca, Dan Burlac, Adrian Văncică.

