Sarah Jessica Parker, desemnată ca membră a juriului Premiilor Booker de anul viitor

Sursa foto: Hepta/Sarah Jessica Parker

Actrița Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul emblematic al lui Carrie Bradshaw din serialul Sex and the City, are acum un nou rol: cel de jurat al Premiilor Booker de anul viitor, potrivit The Guardian.