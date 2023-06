Seriale de Lars von Trier și Xavier Dolan, în secțiunea Va Urma

Spitalul și fantomele lui: Exodul (The Kingdom Exodus, Danemarca), a treia parte a trilogiei horror cult regizată de Lars von Trier, a avut premiera anul trecut la Festivalul de Film de la Veneția și urmărește viața plină de supranatural a pacienților și personalului din secția de neurologie a spitalului Rigshospitalet din Copenhaga. Un organism enorm din carne și sânge s-a materializat pe coridoarele și în saloanele instituției, interferând cu destinele deja încercate ale celor care îl populează. În acest sezon final al fenomenului care a debutat pe micile ecrane acum 28 de ani (primele două sezoane s-au văzut și la TIFF în 2006), von Trier se întoarce la o parte dintre personajele și poveștile originale, aducându-le în prezent cu și mai mult umor, și încă și mai mult grotesc. Toate cele 5 episoade vor fi prezentate la TIFF într-o proiecție-maraton unică, parte din Focus Nordic .

Noaptea în care Logan s-a trezit (The Night Logan Woke Up, Canada) este debutul în televiziune al multipremiatului regizor canadian Xavier Dolan. În octombrie 1991, un eveniment de nedescris zguduie un orășel din Quebec, bântuind o familie care încearcă să ascundă secrete întunecate. Treizeci de ani mai târziu, acestea încep să iasă la suprafață. Miniseria prezentată la Sundance reprezintă cea de-a șasea colaborare a lui Dolan cu actrița Anne Dorval, și prima oară când lucrează cu compozitorul Hans Zimmer. Spectatorii se vor putea bucura din plin de primele două episoade din cele cinci ale miniseriei, într-o proiecție unică la TIFF.

În SF-ul Suflete (Souls, r. Alex Eslam, Germania), dublu premiat la Canneseries 2022, trei femei sunt confruntate cu ideea de reîncarnare. Allie este prizoniera unei bucle temporale care o obligă să-și retrăiască cea mai urâtă zi din viață la nesfârșit. Hanna se confruntă cu consecințele unui accident de mașină în care aproape s-a înecat alături de fiul ei: acesta din urmă începe să aibă viziuni dintr-o viață anterioară. În ceea ce o privește pe Linn, aceasta se aventurează de bunăvoie în sânul unui cult înfiorător al vieții de apoi. Vor fi difuzate primele două episoade ale seriei.

Câștigător al unei mențiuni speciale în nou inaugurata secțiune Berlinale Series, Arhitecta (The Architect, r. Kerren Lumer-Klabbers, Norvegia) ne trimite într-un Oslo distopic, în care centrul orașului a devenit un loc dezolant din cauza prețurilor inaccesibile la locuințe. Atunci când firma la care este stagiară trebuie să construiască o mie de apartamente în centrul orașului, Julie are o idee – ce-ar fi să transforme parcările subterane în spații rezidențiale? Miniseria de patru episoade o are în rol principal pe Eili Harboe, cunoscută din ultimul sezon al hitului HBO Succession, și poate fi urmărită integral la TIFF.

Serialul care a făcut furori anul trecut în Islanda, Blackport (r. Gísli Örn Gardarsson, Björn Hlynur Haraldsson, Nina Dögg Filippusdóttir, Islanda) este inspirat din evenimente reale ce au provocat un adevărat cutremur în industria piscicolă islandeză atunci când guvernul a introdus la jumătatea anilor ’80 cotele de pescuit. În prim plan este secretara unei primării locale pe nume Harpa, care profită de noile reglementări și de un accident tragic pentru a salva orașul de la faliment și pentru a pune bazele unui adevărat imperiu. Blackport a obținut Marele premiu al Competiției internaționale la Series Mania 2022, iar primele două episoade se pot vedea și la TIFF.

Tot de la Series Mania vine și marele câștigător al ediției din acest an, Actorul (The Actor, r. Nima Javidi, Iran). Serialul se angajează într-un discurs complex ce reflectă într-o oarecare măsură situația artiștilor din Iran, care din cauza regimului de conducere autoritar, rămân fără moduri de a-și câștiga un trai decent din propria meserie. Ali și Morteza sunt doi actori talentați care nu au mai avut o apariție pe scenă de ceva vreme. Aceștia fac bani jucând scenete la aniversările și petrecerile oamenilor bogați, însă improvizațiile lor vor atrage curând atenția unei agenții misterioase. La TIFF se vor putea urmări primele două episoade.

Din Lituania se întrevede o apariție actuală - serialul Ferma de troli (Troll Farm, r. Gabija Siurbytė, Lituania) pune în scenă povestea Anei, o divă corporatistă concediată pe nedrept de la o mare companie de beauty ce vrea să-și spele numele și să dovedească întregii lumi că nu a fost decât un țap ispășitor. Aceasta declară război companiei malefice și nu se va da în lături de la nimic pentru a se răzbuna. În premieră la TIFF publicul va avea ocazia să urmărească două dintre cele cinci episoade ale primului sezon.

În comedia neagră belgiană Oameni de bine (Good People, r. Stéphane Bergmans, Benjamin D'aoust, Matthieu Donck, Belgia), Tom, un polițist, și Linda, proprietara unui salon de înfrumusețare, sunt amândoi în pragul falimentului. Prinși între ciocan și nicovală, cei doi trebuie să facă rapid rost de bani și singura soluția pare să fie o escrocherie cu asigurări de viață. În mod previzibil, dar totuși incitant, problemele nu întârzie să apară. Pe marele ecran se vor proiecta primele două episoade din cele șase ale serialului.

