Serialele care au cucerit lumea în 2026. Top 10 producții pe care nu trebuie să le ratezi

Iată 10 seriale tv cele mai vizionate de americani în prima jumătate a acestui an.

Euphoria

La premiera sa din 2019, serialul Euphoria a atras atenția datorită stilului său elegant și superficial asupra vieții adolescenților moderni. Acum, în al treilea sezon, serialul a trecut printr-un salt major în timp pentru a urmări personajele până la vârsta adultă.

Rue, interpretată de Zendaya, este încă inima serialului, iar membrii originali ai distribuției: Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Hunter Schafer (Jules), Alexa Demie (Maddy) și Maude Apatow (Lexi) sunt din nou în scenă. Sharon Stone a fost adăugată distribuției ca o impunătoare producătoare TV. Urmăriți Euphoria pe HBO Max.

Stranger Things

Mult așteptatul sezon final al serialului de succes Netflix a atras un număr uriaș de vizualizări în streaming, cu o doză uriașă de science-fiction adolescentin. Sezonul cinci îi prezintă pe membrii echipei Hawkins reuniți pentru o confruntare epică împotriva lui Vecna ​​și a forțelor malefice din Universul Sub-Down.

Creatorii Matt și Ross Duffer oferă o concluzie nostalgică și lacrimogenă poveștii lui Eleven (Millie Bobby Brown), Hopper (David Harbour) și a restului grupului. Este o concluzie satisfăcătoare a unuia dintre cele mai mari seriale ale deceniului. Urmărește Stranger Things pe Netflix.

Cavalerul celor șapte regate

Bazat pe nuvelele lui George R.R. Martin și plasat în universul Urzeala Tronurilor, Cavalerul celor șapte regate renunță la amploarea epică a serialului Urzeala Tronurilor în favoarea poveștii mai mici și mai personale a lui Ser Duncan cel Înalt (Peter Claffey), un „cavaler de gard viu” bun la suflet, dar naiv, fără importanță sau renume în marea schemă a Westerosului.

Dexter Sol Ansell îl interpretează pe micul său scutier chel, Egg, care ar putea fi conectat la unul dintre clanurile conducătoare ale țării. Urmărește „Cavalerul celor șapte regate” pe HBO Max.

The Rookie

Farmecul lui Nathan Fillion este punctul forte al acestui serial polițist de durată, care și-a transformat premisa trucată și excentrică într-un serial polițist de încredere și îndrăgit. Fillion îl interpretează pe John Nolan, care a început ca cel mai în vârstă debutant al LAPD și este acum un ofițer de instrucție experimentat.

Serialul echilibrează acțiunile criminale cu miză mare din Los Angeles cu umorul și emoția autentice, datorită performanțelor lui Fillion și ale colegilor de distribuție Lucy Chen, Tim Bradford și Angela Lopez. Dacă ești în căutarea unui serial procedural extrem de ușor de urmărit, care nu se ia prea în serios, dar oferă totuși senzații tari, acesta este serialul ideal. Urmărește-l pe Hulu și Netflix.

The Pitt

Drama medicală brutală și hiperrealistă de la HBO a fost apreciată de critici și public pentru personajele sale bine conturate și ritmul neobosit. Avându-l pe Noah Wyle în rolul Dr. Michael Robinavitch în rol principal, The Pitt renunță la formatul „boala săptămânii” al multor seriale medicale, în favoarea unui studiu al impactului pe care sistemul medical modern îl pune asupra tuturor celor implicați - totul în decursul unei singure ture de 15 ore la Centrul Medical de Traumatologie din Pittsburgh.

Primul sezon a câștigat cinci premii Emmy, iar judecând după cele 25 de nominalizări din acest an, sezonul doi ar putea câștiga mai multe. Vizionați The Pitt pe HBO Max.

The Boys

Satira supereroină brutală și fără scuze de la Prime Video are un succes uriaș. Odată cu începerea sezonului 5, Vought International este pregătită pentru o preluare politică totală, iar Billy Butcher, liderul „The Boys”, este gata să se arunce pe Pământul pârjolit pentru a pune capăt amenințării supereroilor odată pentru totdeauna.

Performanțele distribuției The Boys - inclusiv Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Laz Alonso (Mother's Milk), Tomer Capone (Frenchie) și Karen Fukuhara (Kimiko) - consolidează absurditatea serialului cu mize emoționale reale. Urmărește-l pe Prime Video.

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From

Locuitorii orașului fără nume din centrul orașului De la pur și simplu nu pot avea o pauză. Dacă nu sunt viermi care se târăsc pe sub pielea lor, este misteriosul Om în Galben care fură sufletele oamenilor. Sezonul patru

În acest serial plin de mister de la creatorul serialului Lost, supraviețuitorii sunt împinși la limită, pe măsură ce vălul dintre orașul ciudat și lumea reală se subțiază. Urmăriți FROM pe MGM+.

Widow's Bay

Acest serial de la Apple TV a câștigat laude aproape unanime atât din partea criticilor, cât și a publicului. Este o comedie horror rară, care reușește să fie cu adevărat înfricoșătoare și foarte amuzantă. În orașul insular Widow's Bay, literalmente totul este bântuit, blestemat și altfel asaltat de un rău de nedescris, dar primarul Tom Loftis, interpretat de Matthew Rhys, vrea să aducă turismul pe insulă.

Primarul Tom este atât de îndrăgostit de viziunea sa despre Widow's Bay ca următoarea Martha's Vineyard, încât ignoră babele marine, monștrii de ceață și fantomele criminalilor în serie care îl înconjoară. Marele Stephen Root îl interpretează pe Wyck, un bătrân care este mereu acolo pentru a le aminti tuturor că timpul este scurt și toată lumea este condamnată. Urmăriți Widow's Bay pe Apple TV+.

Insula Iubirii SUA

Prestige TV nu este singura televiziune; există loc și pentru realitate vulgară, iar Insula Iubirii SUA este o masă completă de mâncare nesănătoasă. Gazdă de Ariana Madix, această emisiune de reality show de dating oferă un flux constant de sosiri bombă, trădări haotice și romantism neașteptat.

Există un motiv pentru care Insula Iubirii a doborât recorduri de streaming și a stârnit discuții online nesfârșite. Dacă sunteți în căutarea unei petreceri de vară, ați găsit-o. Urmăriți Love Island USA pe Peacock.

În afara campusului

Jucătorii de hochei pe gheață au un moment de glorie - mai întâi în seria de succes Heated Rivalry, iar acum în Off Campus. Această telenovelă de facultate este bazată pe seria de cărți bestseller de Elle Kennedy. Acțiunea se petrece la Academia fictivă Briar, Off Campus detaliază suferința, romantismul și drama dintre cei mai buni jucători de hochei pe gheață din facultate și femeile care îi iubesc.

Primul sezon urmărește povestea de dragoste dintre Hannah (Ella Bright), o studentă sarcastică la muzică, și Garret (Belmont Cameli), arogantul căpitan al echipei de hochei a Universității Briar. Urmărește Off Campus pe Prime Video, notează lifehacker.com.