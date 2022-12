Jurnalul.ro › Cultură › Film › Serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, în premieră la Warner TV Serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, în premieră la Warner TV

Serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” va avea premiera la Warner TV pe 5 decembrie, iar în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 17:10, vor fi difuzate câte două episoade.