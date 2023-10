Ultimul sezon al serialului ''The Crown'' va fi difuzat din 16 noiembrie

Primele episoade ale noului sezon vor fi disponibile online pe 16 noiembrie - deşi Netflix încă nu a precizat câte -, iar o a doua parte va fi difuzată pe 14 decembrie.



Platforma a publicat luni pe contul său de pe platforma X (fosta Twitter) un trailer în care apar cele trei actriţe care au interpretat-o pe suverana britanică în serial - Claire Foy, Olivia Colman şi Imelda Staunton - care poate fi auzită spunând "It's not a choice, it's a duty" ("Nu este o alegere, este o datorie").



Cel de-al cincilea sezon al acestui serial, bazat pe evenimente istorice, dar acuzat adesea că îşi ia libertăţi, a prezentat în principal divorţul exploziv al regelui Charles al III-lea, pe atunci prinţ de Wales, şi al prinţesei Diana.



Acest ultim sezon va prezenta accidentul de maşină în care a murit prinţesa, în 1997, la Paris, alături de şoferul ei şi de fiul omului de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, Dodi Al-Fayed, care şi-a făcut apariţia în sezonul precedent.



Se aşteaptă, de asemenea, ca acest ultim sezon să prezinte mandatul premierului laburist Tony Blair, precum şi începutul relaţiei dintre prinţul William şi Kate Middleton.



Serialul, unul dintre cele mai mari succese ale platformei americane, a reaprins interesul pentru monarhia britanică şi se mândreşte cu un public din întreaga lume.



Sezonul 5, lansat în noiembrie 2022, a urcat în top 10 cele mai urmărite programe de pe Netflix în 88 de ţări.