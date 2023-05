Soarta nefericită a uneia dintre fetițele care au jucat în pelicula "Maria, Mirabela"

Filmul româno-sovietic spune relația plină de peripeții a două fetițe, a licuriciului Scăpărici, a broscuței Oachi și omidei, a Zânei Părudii și Moș Timp.

Gilda Manolescu a interpretat rolul Mariei, fetița bună din film. Era blondă și avea două codițe. Cealaltă era fetița rea, Mirabela, interpretată de Medeea Marinescu.

„Am încercat să iau legătura cu ea însă nu am reuşit. Gilda a murit. Am aflat după ce am primit un telefon de la cineva care era prieten cu mama ei. Am fost şocată", a spus, în urmă cu câţiva ani, Medeea Marinescu.

După sfârșitul filmărilor, Gilda Manolescu a plecat cu mama sa în Germania. Era în anul 1981 iar fata avea 6 ani. La un moment dat, pelicula a fost prezentată și în Germania iar fata și-a manifestat dorul de partenera sa din film.

Însă destinul ei a fost unul tragic. A făcut balet la școala înființată de mama sa iar când a crescut s-a împrietenit cu un băiat din cauza căruia a suferit un accident grav de mașină și a trebuit să renunțe la balet.

"Simțeam că această relație nu se va termina cu bine. Era un narcoman și, din câte îmi amintesc, ambii erau drogați când au urcat în mașină. Se certau, iar el s-a izbit cu o viteză mare într-un zid", a povestit mama Gildei. Din cauza traumatismelor, fata a făcut depresie, scrie dcnews.ro.

Apoi s-a mutat la Berlin unde a lucrat într-o florărie. Însă un fost pucăriaș a răpit-o de pe stradă și a violat-o timp de 3 zile.

"A ieșit afară și s-a pornit spre casă. În preajma ei s-a oprit o mașină, din care a sărit un bărbat și a imobilizat-o cu un spray. Timp de trei zile, acesta a violat-o. A fost oribil. Starea sănătății Gildei s-a înrăutățit. În cele din urmă, ea a murit în urma insuficienței renale", a povestit mama actriței.

Gilda Manolescu a murit în anul 2009 la 34 de ani.

Pelicula româno-sovietică "Maria, Mirabela" a fost regizată de Ion Popescu-Gopo, în 1981.