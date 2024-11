Actorul sud-coreean Song Jae Rim a murit la vârsta de 39 de ani. Poliția l-a descoperit mort în locuința sa din Seul

Un adevărat talent al K-drama

Song Jae Rim și-a făcut debutul în cinematografie în 2009, în filmul Actresses, dar a devenit cunoscut publicului larg după rolul său din drama istorică The Moon Embracing the Sun (2012), unde a interpretat personajul Lord Kim Jae-woon, un loial bodyguard. Acest rol a fost apreciat de fani și i-a deschis ușa pentru alte producții de succes. Printre proiectele sale notabile se numără și serialele Two Weeks (2013), în care a jucat rolul unui asasin fără milă, Unkind Ladies (2015), Secret Mother (2018), I Wanna Hear Your Song (2019), Café Minamdang (2022) și My Military Valentine (2024). În 2024, a apărut și în serialul Queen Woo, potrivit Soompi.

Participarea la „We Got Married”

De asemenea, Song Jae Rim a fost cunoscut pentru aparițiile sale în emisiunea de televiziune We Got Married (Sezonul 4), unde a fost partener al actriței Kim So-eun.

Proiecte lăsate neterminate

La momentul morții, actorul avea două proiecte în pregătire: I’ll Become Rich și Death Business.

Înmormântarea lui Song Jae Rimg va avea loc joi

Familia lui Song Jae Rim a organizat un spațiu memorial la Sala Funerară a Spitalului St. Mary’s din Yeouido. Potrivit informațiilor, înmormântarea actorului va avea loc joi, 14 noiembrie 2024.

