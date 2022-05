Soția lui Bruce Willis dezvăluie „prețul" plătit după ce a dat prioritate nevoilor familiei sale

Fotomodelul în vârstă de 43 de ani, care are cu actorul din „Die Hard” două fiice, Mabel, 10 ani, și Evelyn, opt ani, vorbește cu emoție despre cum timpul petrecut împreună este prețios.

Emma Heming Willis a recunoscut că a pus nevoile familiei sale mai presus de ale sale și asta a avut un „tribut", dar a învățat să își facă loc pentru ea însăși, scrie Sky News.

Ea a făcut mărturisirile pentru un site american de parenting, după ce la începutul acestui an a dezvăluit că soțul ei, în vârstă de 67 de ani, se retrage din cauza unei afecțiuni numite afazie, care provoacă dificultăți de limbaj sau de vorbire.

Willis a declarat pentru The Bump: „Mă lupt în fiecare zi să găsesc timp ca să mă îngrijesc. Am pus nevoile familiei mele mai presus de ale mele, ceea ce am constatat că nu mă face un fel de erou. Grija pentru toți ceilalți din gospodăria mea își pusese amprenta asupra sănătății mele mintale și a sănătății generale și nu servea nimănui. Cineva mi-a spus nu demult că, atunci când ai prea multă grijă de cineva, ajungi să nu te îngrijești suficient de tine însuți. Acest lucru m-a oprit din drum. Nu mă îngrijesc perfect, dar am câteva nevoi de bază care sunt obligatorii, cum ar fi, în primul rând, exercițiile fizice. Este un moment în care mă pot deconecta și pot face ceva care știu că mă face să mă simt bine în general. Cred că este important să găsești acel lucru care te face să te simți bine și să construiești de acolo".

Ea a adăugat: „Fetele aduc atât de multă dragoste, râsete și viață în casa noastră. Pentru noi, ca familie, întotdeauna a fost vorba de a crea amintiri. Nici măcar nu sunt sigură că avem ritualuri sau tradiții. Pur și simplu ne place să ne petrecem timpul unul cu celălalt și știm că timpul este prețios”.

Bruce Willis s-a căsătorit cu actrița Demi Moore în 1987 și au avut trei copii: Rumer, Scout și Tallulah. Cei doi s-au despărțit în 2000, dar au rămas în relații bune, iar Willis s-a căsătorit cu actrița Emma Heming în 2009.

Anunțându-și diagnosticul în martie, familia lui Willis a declarat că a fost o „perioadă cu adevărat dificilă" pentru ei și a mulțumit fanilor pentru „dragostea, compasiunea și sprijinul lor continuu".

(sursa: Mediafax)