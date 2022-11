SPRE NORD a câștigat Premiul Publicului în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest.13

Într-o perioadă în care filmele de artă își găsesc tot mai puțin loc pe marele ecrane din România, Les Films de Cannes a atras peste 15 000 de participanți în cele zece zile de proiecții în București și în țară.

„Ne bucură să vedem că interesul pentru cinemaul de artă este încă foarte crescut. Sălile pline, proiecțiile sold out încă din primele zile de la punerea în vânzare a biletelor, Q&A-urile prelungite și pe trepetele cinematografelor ne dovesc asta. Desigur trebuie să mulțumim publicului care pune mai presus de orice experianța filmului văzut, împăreună, la cinema.” spune echipa festivalului.

În cadrul galei de închidere a festivalului ce a avut loc la Cinema Elvire Popesco, s-au anunțat și premiile celei de-a 13-a ediții. Ca în fiecare an, filmele de lungmetraj proiectate în cadrul secțiunii Avanpremierele Toamnei sunt eligibile pentru Premiul Publicului, constând într-un suport de distribuție oferit de Dacin Sara. Lungmetrajul câștigător al premiului în valoare de 2500 de euro este Spre Nord regizat de Mihai Mincan.

Dintre proiectele produse sau co-produse în România înscrise la cea de-a 7-a ediție Works in Progress (WiP), juriul internațional alcătuit din selecționerii unor prestigioase festivaluri din lume: Hervé Aubron (Quinzaine des cinéastes, Cannes), Paolo Bertolin (Veneția), Lorenzo Esposito (Berlinale), Evgeny Gusyatinskiy (Rotterdam), Giovanni Marchini-Camia (Locarno) a ales câștigătorii celor două premii, după cum urmează: Athlete, proiectul de lungmetraj semnat de Semih Gülen și Mustafa Emin Büyükcoskun, a câștigat premiul ce constă în servicii de post-producție, în valoare de 10 000 euro, oferit de Avanpost, iar Captura, în regia lui Adi Voicu, premiul de 5 000 euro constând în servicii de post-producție, oferit de Abator.

A 13-a editie a festivalului a continuat colaborarea cu Filminute, Festivalul Internațional de Film de un Minut care îi provoacă pe cineaștii, scenariștii, animatorii, artiștii, designeri și producătorii de conținut creativ să realizeze cele mai bune producții de fix 60 de secunde. Cele 25 de filme selectate au fost proiectate între 21-30 octombrie, înaintea filmelor de lungmetraj din programul Les Films de Cannes à Bucarest. Ca și în anii trecuți, publicul a fost invitat să voteze filmul preferat pe filmedefestival.ro, iar juriul alcătuit din Diana Smeu – Coordonatorul LFDC.13 și Anca Caramelea - selecționer ecologist at Ecozine Film Festival a desemnat Premiul Juriului ce a fost acordat regizorului Rory Hern pentru The Gnome. Premiul Publicului a fost adjudecat de Ashgar Besharati pentru filmul The Painter of Fish.

De-a lungul celor zece zile de festival, spectatorii Les Films de Cannes à Bucarest s-au putut întâlni și cu realizatorii filmelor românești prezentate în Avanpremierele Toamnei dar și cu echipa filmului Metronom care a deschis festivalul. O întâlnire emoționantă a fost și cea cu îndrăgita actriță Tora Vasilescu cu care am petrecut 71 de minute la Cinemateca Eforie. Actrița a vorbit cu realizatorul de televiziune Cătălin Ștefănescu despre cariera sa, despre viață și despre planurile de viitor. Începând de anul trecut festivalul a decis să celebreze în fiecare an una dintre personalitățile din industria de film care a marcat peisajul cultural român și să dea ocazia spectatorilor să-i cunoască în persoană. Gala 71 de minute cu Tora Vasilescu este prezentată de Catena și va fi difuzată la Televiziunea Română. Vom anunța pe paginile de Facebook și Instagram momentul exact.

Invitata specială a programului Managing Talents (ajuns la a 7-a ediție) a fost regizoarea Ana Teodora Mihai care s-a întâlnit cu participanții în program pentru un casting deschis pentru utmătorul său film. Înainte de sesiunea de casting Dr. David Zitzlsperger, directorul general al Denkungsart GmbH, a susținut o prezentare despre platforma Castupload, cu care Les Films de Cannes à Bucarest a fost anul acesta partener. Managing Talents este un eveniment prezentat de Apa Nova.

Dialogul CINEMAUL DE AUTOR ÎN VREMEA PLATFORMELOR i-a adus pe cineaștii Stéphane Brizé și Cristian Mungiu, selecționerii și programatorii unor festivaluri internaționale de film precum Paolo Bertolin, Giovanni Marchini-Camia și producătorul executiv Alessandro del Vigna pe secena de la Cinema Elvire Popesco pentru o discuție despre starea cinemaului de autor și efectele pe care evoluția platformelor de streaming le are asupra sa. Partenerul principal al evenimentului este SACD / Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

În locațiile festivalului de anul acesta UniCredit Bank a pregătit cinefililor un set de afișe de film reinterpretate pe care aceștia le-au putut lua acasă, de multe ori chiar cu semnătura regizorului filmului.

În curtea Institutului Francez din România spectatorii au putut vedea expoziția de fotografie adusă la București de Wallonie-Bruxelles International - Exposition "Sur les plateaux des Dardenne - Photographies de Christine Plenus".

Mulțumind publicului de la București dar și de la Cluj-Napoca, Arad și Timișoara, voluntarilor noștri, vă dăm întâlnire în octombrie, 2023 și până atunci la Les Films de Cannes à Iași și Suceava.

Pe www.filmedefestival.ro vom anunța în curând detalii despre Caravana Les Films de Cannes organizată de Asociația Cinemascop în prima parte a anului viitor în care își propune să introducă filmele din festival în cât mai multe orașe din țară.

