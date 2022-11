Suspans, acțiune și povești de neratat în maratonul de filme din minivacanța de 1 Decembrie, la AXN

Pelicula îi prezintă pe cei doi emiri, care se luptă pe teritoriul numit ”Coridorul Galben”, o porțiune ce desparte geografic pământul lui Amar al Salma (Mark Strong) de cel a lui Nessib al Hobeika (Antonio Banderas). Locul, în sine, nu reprezenta atunci, un interes real pentru nimeni, dar dorința lui Nessib pentru o porțiune mai mare de pământ prevalează. Amar este învins de lăcomia adversarului său, și îl lasă să îi ia cei doi copii, Saleh și Auda, pentru a fi crescuți alături de Tarik și Leyla, copiii familiei Hobeika. 15 ani mai târziu porțiunea teritorială devine un bun de mare preț pentru Nessib, dar și pentru compania americană Texan Oil, care descoperă petrol în Coridorul Galben. Sultanul vede oportunitatea de a moderniza viața tribului său, iar americanii încep exploatarea. După multe încercări eșuate de a-l îmbuna și convinge pe Amar de a se uni cu Nesib, Prințul Auda, fiul său, îndrăgostit de prințesa Leyla, fiica lui Nesib, va trebui să decidă de partea cui va fi.

Printre titlurile care mai pot fi urmărite în această minivacanță se numără ”Nume de cod: Geronimo” (Code Name: Geronimo) cu Cam Gigandet, Anson Mount, ”Resident Evil: Dispariția” (Resident Evil: Extinction) cu Milla Jovovich, ”Secretul lui Adaline” (The Age of Adaline) cu Blake Lively, Harrison Ford, ”OZN” (UFO) cu Gillian Anderson, ”În bătaia puștii” (In The Line Of Fire) cu Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo, ”Haide cu mine” (Go With Me) cu Anthony Hopkins, și ”Cartea morților” (Evil Dead) cu Bruce Campbell.

