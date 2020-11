They parlaient idéale, o puternică odă închinată visării la forme alternative de existență și comuniune, câștigă Marele Premiu BIEFF 2020

Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF, prima din istoria evenimentului organizată într-o formulă hibrid, online și offline, s-a încheiat duminică, pe 29 noiembrie. Prin intermediul platformei de streaming BIEFF, spectatorii din întreaga țară au avut ocazia să urmărească, de-a lungul celor 6 zile de festival, cele mai noi și mai curajoase experimente cinematografice ale anului, în vreme ce iubitorii de film din București au acceptat invitația de a explora o amplă selecție de scurtmetraje în galeriile de artă partenere. They parlaient idéale, în regia lui Laure Prouvost, s-a remarcat printre cele 39 de scurtmetraje incluse în Competiția Internațională și a câștigat Marele Premiu BIEFF, aducând ,,îndrăzneală, sensibilitate politică și voioșie în timpurile noastre sumbre.’’

O producție Franța-Belgia-Italia, ,,They parlaient idéale ne poartă într-o călătorie cinematografică vioaie și plină de resurse, sărind peste granițe formale și iconografice, dincolo de limitările vârstei, națiunii, rasei sau speciei. Filmul se inspiră din tropi suprarealiști, magie de stradă, fantezii excentrice și nu numai.’’, a apreciat juriul BIEFF, format la această ediție din Charlotte Serrand - directoarea artistică a Festivalului Internațional de Film La Roche-sur-Yon și consultant artistic al Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes, Irina Trocan - lector universitar la Facultatea de Film din cadrul UNATC București și artista Maha Maamoon, membru al echipei curatoriale a Forum Expanded din cadrul Berlinalei. ,,Filmele voastre ne-au inspirat cu adevărat, iar decizia noastră a fost extrem de dificilă, pentru că întreaga selecție a fost excelentă’’, le-au transmis membrii juriului tuturor cineaștilor, într-un mesaj difuzat duminică pe pagina de Facebook a Festivalului.

Bab Sebta, filmul care ,,oferă o secțiune transversală virtuală a manevrelor zilnice la vama dinspre Ceuta, o enclavă spaniolă pe sol marocan’’, i-a adus artistei Randa Maroufi Premiul pentru Cea mai bună Regie. ,,Într-un decor ce amintește de o scenă sau de o schiță tehnică, filmat de deasupra de la înălțime, Bab Sebta reconstituie o zi în vamă, cu ajutorul femeilor și bărbaților care transportă bunuri peste graniță, și amestecă detaliile lumești ale experienței reale cu reflecții speculative sau artistice asupra unui punct de tranzit în economia globală contemporană.’’

Bab Sebta

A demonstration

A demonstration (r. Sasha Litvintseva, Beny Wagner) a impresionat membrii juriului ,,printr-o abordare sensibilă și splendidă, uneori apropiată de o transă cinematografică’’ și a fost recompensat cu Premiul pentru Concept vizual. ,,Filmul explorează moduri uitate de reprezentare și clasificare a lumii naturale, reflectând asupra unor tropi ai vizibilității și invizibilității, expresie și suprimare, știință și mit.’’

Două Mențiuni speciale au fost acordate la această ediție de către cele trei cineaste invitate să jurizeze scurtmetrajele din Competiția Internațională. La finalul festivalului, acestea s-au declarat ,,îndrăgostite de atât de multe filme’’, încât s-ar fi bucurat să poată oferi și mai multe premii’’. New Acid (r. Basim Magdy) prezintă o realitate alternativă, în care ,,animalele sălbatice schimbă mesaje nevrotice și apelează la interacțiunile comune, dar nefirești, pe care internetul le scoate din oameni’’, obținând ,,cu resurse minime o abundență de umor caustic’’. La fel de apreciată a fost și producția franceză At the entrance of the night (r. Anton Bialas), ,,o călătorie lirică, emoționantă și totodată politică, ce ne permite să empatizăm cu persoanele de pe ecran fără să le nege existența autonomă’’.

New Acid

At the entrance of the night

Spectatorii care nu au avut ocazia să urmărească scurtmetrajele premiate la cea de-a 10-a ediție BIEFF sunt invitați să savureze filmele câștigătoare până marți, pe 1 decembrie, ora 21:00. Toate cele 5 producții distinse cu premii și mențiuni speciale vor rămâne disponibile online, pe platforma de streaming a festivalului, unde vor putea fi urmărite de pe întreg teritoriul țării. Prețul unui bilet de acces este 10 lei și poate fi achiziționat de pe site-ul festivalului.

Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București este organizată de Asociația Culturală Manekino în parteneriat cu PRINTOR COM și este co-finanțată de Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei.

Parteneri: Friedrich-Ebert-Stiftung, Institutul Francez, Institutul Goethe, Centrul de Teatru Educațional Replika.

Spații partenere: Rezidența BRD Scena9, Anca Poterașu Gallery, Diptych Art Space, Institutul Goethe