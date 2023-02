TIFF 2023 Highlights: Kingdom Exodus de Lars von Trier, Cate Blanchett în Tár și Isabelle Huppert în La syndicaliste

Riget Exodus / The Kingdom Exodus (Danemarca, 2022) a treia parte a trilogiei horror cult regizată de Lars von Trier a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția 2022. Serialul urmărește viața plină de absurd și supranatural a pacienților și a personalului din secția de neurologie a spitalului Rigshospitalet din Copenhaga. Un organism enorm din carne și sânge s-a materializat pe coridoarele și în saloanele instituției, interferând cu destinele deja încercate ale celor care îl populează. La 28 de ani de la lansarea primului sezon creat pentru televiziunea daneză, The Kingdom a ajuns rapid o senzație internațională, iar în acest sezon final, von Trier se întoarce la o parte dintre personajele și poveștile originale, aducându-le în prezent cu și mai mult umor, dar și grotesc: „Încercând să recreeze cu ușurință ceea ce pentru mulți era deja perfect, The Kingdom Exodus abundă în atmosfera vintage, atât de aplaudată de fanii din toată lumea” (Cineuropa). Toate cele 5 episoade ale seriei vor fi prezentate la TIFF într-o proiecție-maraton unică, parte din Focus Nordic .

„Interpretarea ei străpunge ca bagheta unui dirijor: direct în inimă” (The Guardian). Cate Blanchett este poate una dintre cele mai apreciate actrițe ale sezonului, atât de critici cât și de public, pentru rolul din filmul Tár (r. Todd Field, SUA, 2022) unde o interpretează pe Lydia Tár, compozitoare și dirijoare de geniu. Cu 6 nominalizări la Oscar – inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună actriță în rol principal – Tár este o dramă psihologică despre un personaj excepțional, dar chinuit de paranoia și insomnii. De la zvonurile despre relațiile nepotrivite pe care le are cu femei mai tinere din orchestră și până la stilul ei de viață similar cu al vedetelor rock, destinul Lydiei Tár este unul violent, amplificat obsedant de muzica pe care o compune și o dirijează.

Un obișnuit al TIFF-ului, celebrul regizor, scenarist și producător german Fatih Akin (Head-On, The Edge of Heaven sau Soul Kitchen) își va prezenta noul film – Rheingold (Germania, 2022) – în iunie la Cluj-Napoca. Inspirat de viața rapperului Xatar, Rheingold e o poveste captivantă despre succes și muzică, dar și violența străzilor, toate spuse cu umor, pe ritmuri de hip-hop. Celebru în Germania pentru muzica lui, mai ales pentru primul album pe care l-a scris în închisoare, Xatar, pe numele lui adevărat Giwar Hajabi, co-semnează scenariul, alături de Akin.

Și noul film cu Isabelle Huppert în rolul principal va fi văzut la TIFF 2023. La syndicaliste (r. Jean-Paul Salomé, Franța, 2022) este un thriller inspirat din realitate: personajul interpretat de Huppert este angajata unei companii de energie nucleară care denunță o serie de practici ilegale din interiorul instituției. Fapta ei declanșează un război fără scrupule între angajat și angajator, care culminează cu un atac violent asupra femeii în propria casă. Decisă să își găsească dreptatea, ea intră într-un joc al acuzațiilor în care compania, dar și guvernul, încearcă să o transforme în suspect și să o înlăture. Din distribuția filmului face parte și actrița de origine română Alexandra Maria Lara.

Câștigător al Leului de Aur de la Veneția în 2022, documentarul All the Beauty and the Bloodshed (r. Laura Poitras, SUA, 2022) o are în centru pe artista Nan Goldin. Un portret intim de o frumusețe răvășitoare, filmul e un showcase al vieții și operei uneia dintre cele mai importante fotografe americane contemporane. Cariera ei îmbină arta cu activismul, iar All the Beauty and the Bloodshed surprinde lupta lui Goldin cu familia Sackler, fondatoarea unui imperiu farmaceutic care a jucat un rol crucial în epidemia opioidelor din SUA. Două fire narative – parcursul artistic și cel angajat – se împletesc „într-un documentar elegant și puternic” (New York Times), nominalizat la Oscar 2023. Laura Poitras a câștigat deja un Oscar pentru documentarul Citizenfour (2015).

Tot din selecția oficială a Festivalului de la Veneția, unde a câștigat trei premii, vine și Lord of The Ants (Italia, 2022), cel mai nou lungmetraj al regizorului italian Gianni Amelio. Bazat pe biografia scriitorului gay Aldo Braibanti, Lord of The Ants surprinde Roma anilor ’60 și atmosfera din jurul procesului intentat lui Braibanti, acuzat de coruperea morală a unui tânăr, pe baza unor legi învechite. O poveste despre homofobie și falsitate în societatea italiană, filmul este o pledoarie pentru libertate. Amelio este un veteran al cinematografiei italiene, premiat de-a lungul carierei la Cannes, Veneția sau Premiile Goya pentru Il ladro di bambini (1992) sau Lamerica (1996).

Provocatorul Rule 34 (r. Júlia Murat, Brazilia, Franța 2022) a obținut Leopardul de Aur la Festivalul de Film de la Locarno 2022. O poveste despre rasă, clase sociale, justiție și sexualitate, filmul urmărește o studentă feministă din Rio de Janeiro, care noaptea face video chat pentru a-și plăti studiile. Explorările ei sexuale o conduc spre zone extreme, la limita dintre viață și moarte. Titlul filmului se referă la o regulă nescrisă a Internetului: orice poveste sau scenariu din lume are și o variantă pornografică. Rolul principal este jucat „puternic, cu senzualitate și empatie” (Screen Daily) de actrița Sol Miranda, aflată la debut.

Un thriller intens, Kompromat (r. Jérôme Salle, Franța, 2022) „e un reminder al modului în care guvernul rus poate distruge vieți dacă îi devii victimă” (Variety). Un diplomat francez care lucrează în Siberia este arestat pentru pornografie infantilă și aruncat într-o închisoare sinistră. Filmul ține privitorii în suspans urmărind încercările francezului de a evada, în condițiile în care guvernul propriei țări pare că l-a abandonat. Termenul de „kompromat” se referă la o tehnică de distrugere a reputației des utilizată în procese politice.

Lista titlurilor anunțate pentru TIFF 2023 continuă cu Stories Not To Be Told (Spania, 2022), o serie de scurte povestiri romantice adunate într-o comedie regizată de Cesc Gay, cunoscut publicului TIFF pentru Dineu cu vecinii de sus (2021). În distribuția filmului se regăsesc unii dintre cei mai îndrăgiți actori spanioli ai momentului. Și regizorul chilian Matías Bize se reîntoarce pe ecranele de la Cluj-Napoca cu drama El Castigo (Chile, 2022), un tur de forță filmat dintr-un singur cadru: un copil dispare de lângă părinții lui într-o pădure misterioasă. Filmul a avut premiera la Festivalul Black Nights de la Tallinn, unde Antonia Zegers a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță. Bize este cunoscut publicului TIFF pentru filme precum Memoria Apei (2016) sau Viața Peștilor (2011).

Programul TIFF 2023 va include și controversatul film al regizorului austriac Ulrich Seidl: Sparta (Austria, 2022). Filmul completează povestea din Rimini (care a fost prezentat la TIFF 2022), dar se concentrează pe fratele personajului Richie Bravo, Ewald. Acesta se mută într-un sat din Transilvania, unde transformă o școală în paragină într-un teren de luptă pentru copii.

Patrick and the Whale (r. Mark Fletcher, SUA, 2022) este un documentar care se folosește de imagini acvatice extraordinare pentru a ilustra încercarea cunoscutului fotograf și explorator marin Patrick Dykstra de a crea o legătură cu un mamifer inteligent și complex: cașalotul. Unul dintre producătorii acestui documentar este Alexander Nanau, regizorul român nominalizat la Oscar pentru Colectiv.

