TIFF.22 decolează cu o comedie zănatică despre frica de zbor

Vineri, 9 iunie, de la ora 20:45, mii de spectatori sunt așteptați în Piața Unirii alături de echipa filmului și de alți invitați speciali pentru a sărbători startul unei noi ediții TIFF, într-o seară plină de surprize.

Sigurðsson își testează pentru prima oară umorul negru în limba engleză. Confort nordic este prima sa ieșire din spațiul de confort islandez, deși mare parte din poveste tot acolo se petrece. Filmată în Anglia, Franța și Islanda, comedia este o cursă contra cronometru prin aer și printre nămeți, o aventură improbabilă în care anxietatea e contagioasă, iar paranoia pândește după colț.

Pe principiul cui pe cui se scoate, fobia de mers cu avionul poate fi tratată printr-un zbor de lungă durată, sub supravegherea unui ghid. Cel puțin așa spune cursul exclusivist la care se înscrie un grup deloc eterogen de anxioși. Problemele însă apar rapid și escaladează surprinzător de absurd. Din distribuție se remarcă absolut toți, o dată pentru că fiecare anxios este centrul propriului univers, și apoi pentru că avem de-a face cu nume de excepție cum ar fi Timothy Spall (unul dintre actorii preferați ai regizorului Mike Leigh, protagonist în Secrets and Lies sau All or Nothing și laureat la Cannes cu un premiu de interpretare pentru Mr Turner, dar familiar publicului larg grație personajului Peter Pettigrew din seria Harry Potter), Lydia Leonard, actriță engleză de teatru și film (The Crown, Ten Percent), Sverrir Gudnason, cunoscut cinefililor pentru rolurile din Ali(e)nare (2021) și Original (2010), sau Björn Hlynur Haraldsson, actor islandez ce a putut fi văzut anul trecut la TIFF în comedia polițistă Cop Secret.

Filmul a avut premiera mondială în martie la SXSW Film Festival (SUA) și marchează revenirea lui Hafsteinn Gunnar Sigurðsson la Cluj. Primele sale filme, La răscruce (2012) și Parisul Nordului (2015), au concurat pentru Trofeul Transilvania, iar în 2017 islandezul s-a întors la TIFF cu Copacul vrajbei noastre, o comedie neagră lansată la Veneția, despre lupta pentru teritoriu dintr-o suburbie burgheză islandeză. “Este de departe unul dintre festivalurile mele favorite. M-am îndrăgostit de TIFF acum mai bine de zece ani când am venit la Cluj cu filmul meu de debut. Mulțumesc festivalului pentru încrederea în mine și pentru această relație de lungă durată.”