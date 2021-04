Trends: ce filme și seriale se poartă primăvara asta | Aprilie pe Netflix

NOU PE NETFLIX

Așa cum ne-am obișnuit, sezonul de primăvară vine cu noi tendințe din care ne putem inspira pentru a crea ținute originale, numai bune de stat în vârful patului și dat play la încă un episod din serialul preferat. Uite ce se poartă luna asta: poți începe cu Thunder Force, o comedie cu superrăufăcători și aproape eroi, cu Melissa McCarthy și Octavia Spencer în rolurile principale; Shadow and Bone, o producție fantastică și încărcată cu magie, bazată pe romanele semnate de Leigh Bardugo; Sexify, cea mai nouă serie originală poloneză, unde trei prietene încearcă să creeze o aplicație despre sex.





Titlurile lunii

THUNDER FORCE

Într-o lume în care superrăufăcătorii apar la tot pasul, două prietene din copilărie acum înstrăinate fac din nou echipă după ce una dintre ele găsește o metodă care le oferă superputeri pentru a-și putea proteja orașul. În timp ce perechea are personalități extrem de diferite - Lydia este un spirit liber care se aruncă fără să se uite, iar Emily este un om de știință meticulos - legătura lor de prietenie le urmărește pe tot parcursul aventurii lor. Cu ajutorul fiicei lui Emily, Tracy, cele două sunt gata să se lupte cu „Miscreanții” malefici, inclusiv cu „Crabul”, „Laserul” și liderul lor, „Regele”.

Scris și regizat de: Ben Falcone

Produs de: Marc Platt, Adam Siegel, Ben Falcone, Melissa McCarthy

Producători executivi: Becki Cross Trujillo, Divya D’Souza, Steve Mallory

Cu: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Kevin Dunn, Melissa Leo, Jason Bateman

Din 9 aprilie

SHADOW AND BONE



Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone este povestea unei lumi sfâșiate de război, în care o simplă luptătoare orfană, pe nume Alina Starkov, dezlănțuie o putere extraordinară, care ar putea fi cheia pentru eliberarea patriei ei. Sub iminenta amenințare din partea Faliei Umbrei, Alina este smulsă din universul pe care îl cunoaște pentru a se antrena în cadrul unei armate de elită numită Grisha și compusă din soldați magici. Însă, în timp ce se străduie să învețe să-și controleze puterea, Alina descoperă că, uneori, aliații pot fi și dușmani și că nimic din această lume extraordinară nu este ceea ce pare. În joc se află tot felul de forțe periculoase, printre care un grup de criminali carismatici, iar magia nu îi va fi suficientă pentru a supraviețui.



Regizat de: Mairzee Almas, Lee Toland Krieger, Dan Liu, Jeremy Webb, Eric Heisserer

Scenariu de: Vanya Asher, Daegan Fryklind, Eric Heisserer, Shelley Meals, Christina Strain, M. Scott Veach

Bazat pe un roman de: Leigh Bardugo

Cu: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young și Ben Barnes



Din 23 aprilie

SEXIFY



Natalia este o ambițioasă studentă la informatică, care visează să câștige un concurs de prestigiu. Cheia succesului este o aplicație inovatoare care să satisfacă curiozitatea și nevoile sexuale ale colegilor ei. Problema este că ea știe o grămadă de lucruri despre programare, dar mai nimic despre sex. Astfel, ea decide să-și unească forțele cu cea mai bună prietenă a ei, Paulina, și cu o colegă de cămin, Monika. Din dorința de a crea un algoritm pentru orgasmul feminin, fetele încep să descopere lumea misterioasă și complicată a sexului, învățând tot mai multe despre ele însele. Sexify este o poveste distractivă și provocatoare despre viața femeilor tinere moderne - crescând, descoperind forța și sexualitatea feminină.



| Regizat de: Piotr Domalewski, Kalina Alabrudzińska

| Scris de: Piotr Domalewski, Kalina Alabrudzińska

| Producători: Jan Kwieciński, Małgorzata Fogel-Gabryś, Agata Gerc

| Cu: Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska



Din 28 aprilie.