Trippy, Creepy, Animusic: Nopți albe cu filme animate dedicate amatorilor de senzații tari

Trei dintre cele mai populare secțiuni din programul Festivalului Internațional de Film de Animație Animest revin într-o nouă versiune, aducând personajele bizare și poveștile care-ți taie respirația în casele tuturor amatorilor de experiențe cinematografice intense. O celebrare a filmelor care depășesc barierele genului, Trippy, Creepy și Animusic Night vor surprinde publicul cu un cocktail nonconformist de imagini hipnotizante și efecte-surpriză, menite să provoace simțurile și imaginația. Programul evenimentelor difuzate online, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, și biletele de acces la cinematograful virtual, sunt disponibile pe www.animest.ro.

Cele mai spectaculoase videoclipuri muzicale animate se vor întrece și în acest an pentru premiul ediției la Animusic Night - joi, pe 12 noiembrie, de la miezul nopții. Competiția reunește 33 de filme noi și este însoțită de o proiecție-surpriză proiectată în premieră in festivalurile internaționale: producția NETFLIX Sound and Fury - proiectul muzicianului Sturgil Simpson. Colecția electrizantă de videoclipuri animate va transforma experiența de vizionare într-o adevărată petrecere privată, de la care nu vor lipsi cei trei jurați ai ediției. Printre artiștii invitați să-și voteze favoriții se numără, la această ediție, ilustratorul Vali Petridean. Unul dintre cei mai versatili creatori români, Vali jonglează ludic-profesionist cu ilustrația (poster, personaj, cover, editorial), cu fotografia de studio, și, de curând, cu muzica. Cele mai recente cărți ilustrate de el sunt volumele de versuri scrise de poeții contemporani Carmen Tiderle și Iv Cel Naiv. Alături de el, din juriul ediției va face parte artista și producătoarea Ana Coman, vocea care a cucerit publicul în cadrul rubricii Ana are cântec, de la Radio Guerrilla – partener media de tradiție Animest. Ei vor desemna câștigătorul împreună cu muzicianul și artistul multidisciplinar Adrian Cârciova, cunoscut în lumea artei vizuale, dar și a muzicii.

Iubitorii de horror-uri originale vor acea parte de o surpriză colosală vineri, pe 13 noiembrie, începând cu miezul nopții. Pentru a 12-a ediție consecutiv, Creepy Animation Night îi provoacă pe cinefili la o întâlnire înspăimântătoare cu cele mai bizare creaturi animate, în cele mai noi scurtmetraje ale genului, într-o proiecție online greu de urmărit de unul singur.

Nelipsit de la întâlnirile cu fanii Trippy Animation Night, curatorul Michael Helmerhorst, gazda carismatică a evenimentului, va prezenta și la această ediție poveștile psihedelice și avangardiste construite în jurul unor personaje și lucruri cu mișcări ciudate, ritmuri stranii și dinamism ieșit din tipare. Un amestec straniu de fragmente care i-au atras atenția artistului olandez și o colecție de bijuterii hipnotizante redescoperite în arhivele secrete din Amsterdam vor oferi spectatorilor care nu se feresc să iasă din zona de confort 105 minute de nebunie garantată - sâmbătă noaptea, pe 14 noiembrie, începând cu miezul nopții.