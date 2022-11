Triunghiul tristeții / Triangle of Sadness, câștigătorul Palme d’Or, din 11 noiembrie la cinema

Carl (Harris Dickinson) și Yaya (Charlbi Dean), un celebru cuplu de fotomodele, sunt invitați într-o croazieră de lux pentru oameni super-bogați, dar de o moralitate îndoielnică. Printre ei, un oligarh rus, un traficant de arme britanic, dar și un alcoolic care citează din Marx și care este chiar căpitanul navei (Woody Harrelson). Ceea ce la început părea poza perfectă de Instagram se transformă într-un spectacol grotesc.

Triangle of Sadness este primul film al lui Ruben Östlund în limba engleză, care și-a găsit inspirația atât în experiențe personale, cum este campania la care a lucrat pentru un brand de fashion al unui prieten de-ai săi, precum și din poveștile din lumea modei, împărtășite de partenera sa de viață, fotograf.

Titlul filmului își are rădăcinile tot în industria modei, termenul de „triangle of sadness” referindu-se la ridul dintre sprâncene, de obicei corectabil cu botox, care în suedeză se numește „rid de necaz” și reprezintă rezultatul greutăților întâlnite în viață.

Filmat parțial în Grecia, pe insula Evia, și cu câteva exterioare turnate pe Christina O, vechiul yacht al lui Onassis, unde în anii ‘60 și ‘70 s-au peridat oameni puternici și faimoși precum Winston Churchill, Triangle of Sadness vorbește despre roluri și clase sociale, despre frumusețe ca monedă de schimb și despre inegalitatea de gen.

„Treaba cu Östlund este că te face să râzi, dar te pune și pe gânduri. Este o precizie meticuloasă în felul în care construiește și execută scenele (...) Indiferent ce subiect tratează, suntem obligați să vedem lumea dintr-un punct de vedere diferit”, spune Peter Debruge, Variety.

Triunghiul tristeții / Triangle of Sadness va avea premiera în cinematografe din 11 noiembrie.

