„Tunurile din Navarone” - Titlu de colecție, la Warner TV

Producția britanică îi are în distribuție pe Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Irene Papas și Richard Harris și a fost premiată cu Oscar pentru efecte speciale. Pelicula a primit alte șase nominalizări la premiile Academiei Americane, inclusiv pentru regie și pentru cel mai bun film.

„Tunurile din Navarone” a fost recompensat, între altele, cu două trofee Globul de Aur - pentru cel mai bun film-dramă și pentru cea mai bună coloană sonoră, semnată de Dimitri Tiomkin, care a fost nominalizat și la premiile Grammy.

Ecranizarea romanului omonim bestseller al lui Alistair MacLean, adaptată pentru marele ecran de Carl Foreman (cunoscut și pentru „Bridge on the River Kwai”), are în prim-plan o echipă alcătuită din soldați ai Aliaților care este trimisă în 1943 într-o misiune imposibilă: să ajungă pe o insulă grecească ocupată de naziști și să distrugă două tunuri cu rază lungă de acțiune care împiedică eliberarea a 2.000 de soldați britanici.

Insula Navarone este fictivă, iar printre figuranții din scena turnată la tavernă se numără câțiva membri ai familiei regale a Greciei care au vizitat platourile de filmare în acea zi.

„Este cel mai neobișnuit film în care am jucat”, spune însuși Gregory Peck în prezentarea oficială a filmului. Actorul îl descrie ca fiind plin de acțiune și de emoție, „o poveste a unor oameni - fiecare cu frici și conflicte personale, cu momente de triumf și tandrețe”.

Promovat la momentul lansării ca „probabil cel mai captivant film pe care îl veți vedea vreodată”, lungmetrajul „Tunurile din Navarone” va putea fi urmărit pe 5 octombrie, de la ora 21:00, la Warner TV.