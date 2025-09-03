„Un studiu intim, amuzant și sfâșietor al experienței post-traumatice”, Sorry, Baby vine în cinematografe din 5 septembrie

CAY Films aduce din 5 septembrie în cinematografe filmul Sorry, Baby – scris și regizat de actrița de origine americană, Eva Victor care și joacă în „remarcabilul său debut regizoral, o explorare intimă, amuzantă și sfâșietoare a experienței post-traumatice și a conflictului interior ce se instaurează adesea în astfel de situații. Schimbările abile de ton, tușa nuanțată a povestirii și interpretările firești anunță sosirea unei actrițe și regizoare fascinante.” scriau cei de la Pitchfork după premiera în competiția de la Sundance unde filmul a fost distins cu Premiul pentru scenariu Waldo Salt.

Spusă în capitole fragmentate, desfășurate de-a lungul mai multor ani, Sorry, Baby este o comedie dramatică tandră și tăioasă despre reziliență, prietenie și acele momente tăcute care ne transformă în profunzime.

Alături de Eva Victor, din distribuție mai fac parte: Naomi Ackie – cunoscută marelui public pentru interpretarea celebrei cântărețe în filmul Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, Louis Cancelmi – Killers of the Flower Moon, The Irishman, miniseria The Penguin sau Lucas Hedges – Manchester by the Sea, Boy Erased, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Cu „o mulțime de cadre frumoase” Sorry, Baby este „o gură de aer proaspăt. Scrisă cu precizie, structurată inteligent și bine jucată - cu o interpretare remarcabilă chiar din partea Evei Victor, această comedie neagră nu este doar agilă și constant comică, ci și una dintre cele mai bune și mai sincere interpretări ale vieții de după o agresiune pe care le-am văzut.” scriau cei de la The Guardian după Festivalul de Film de la Cannes, 2025, unde filmul a închis Quinzaine des Cinéastes. Iar cei de la Screen concluzionau: „un film superb, plin de momente hazlii dar discrete, care dă glas felului în care trauma nu este ceva peste care poți pur și simplu trece”.

Trailerul poate fi văzut pe: https://youtu.be/id750E0u5VQ

Este „o experiență atât de emoționantă” spune Chase Hutchinson în The Wrap, iar Hannah Strong scrie pentru Little White Lies că „Eva Victor surprinde cu o acuratețe tulburătoare banalitatea de a trăi cu o agresiune sexuală: cum trauma rămâne imprimată în corp mult timp după, chiar și atunci când continui să le spui tuturor, inclusiv ție însăți, că ești bine”.

Sorry, Baby vine din 5 septembrie în cinematografele din București (Cinema City Cotroceni, Cinema City Park Lake, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Veranda, Hollywood Multiplex, Movieplex), Brașov (Cinema One), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema Victoria), Gura Humorului (Centrul Cultural Gura Humorului), Iași (Cinema Ateneu, Cinema City Iulius), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Pitești (Cinema Trivale), Sfântu Gheorghe (Művész Mozi - Cinema Arta), Sibiu (CineGold), Suceava (Cinema Arta), Timișoara (Cinema Studio), Turnu Măgurele (Cinema Flacăra) și Zalău (Cinema Scala).

Premiera filmului de la București va fi precedat de DRAW THE LINE /perfomance ce va putea fi experimentat joi, 4 septembrie, de la ora 19:00, în Atriumul Institutului Francez din România (intrare liberă) și va fi urmat de proiecția în avanpremieră a filmului, de la ora 20:00, la Cinema Elvire Popesco.

Atât filmul, cât și performance-ul își propun să devină un spațiu de introspecție, unde experiența feminină se exprimă prin gest, sunet și cuvânt. Problematici profund apăsătoare ce țin de fragilitatea identității, maturitate sau conexiuni intime – se întâlnesc aici, lăsând loc interpretării personale.

Din echipa artistică a momentului performativ fac parte: Anca Stoica, Ana-Maria Pop, Horațiu Șerbănescu și Martha Tar, în cadrul proiectului Covor Plante Poezie. fiecare aducând propriul limbaj artistic, oferind publicului o experiență multisenzorială, unică și plină de forță.

La prima proiecție a filmului de la Cinema Arta Cluj-Napoca, vineri, 5 septembrie, de la ora 20:00, spectatorilor li se pregătesc mai multe surprize, printre care și un vinyl listening session.

„În intimitatea și sinceritatea sa, Sorry, Baby este genul de film independent care pare un cadou.” – The New York Times

