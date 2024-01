Un viitor luminos/ Il sol dell’avvenire - o amuzantă scrisoare de dragoste a regizorului Nanni Moretti pentru cinematografie în epoca giganților de streaming

Giovanni, un cunoscut regizor italian, se pregătește să înceapă filmările pentru un nou film politic. Între căsnicia aflată în criză, cu un producător în pragul falimentului și copleșit de schimbările rapide din industria filmului, totul pare să lucreze împotriva sa. Pe marginea prăpastiei, Giovanni va trebui să reconsidere modul de a face filme dacă vrea ca soarele să strălucească în mica sa lume.

În distribuția filmului, nominalizat la Palme d’Or la Cannes 2023, se regăsesc Margherita Buy, care a colaborat cu Moretti și la filmele sale anterioare, Tre piani sau Mia madre, Silvio Orlando, cunoscut publicului mai tânăr din serialele The Young Pope și The New Pope și care a jucat și în La stanza del figlio, filmul care i-a adus lui Moretti un Palme d'Or la Cannes 2001, precum și Mathieu Amalric, celebru pentru rolurile din Quantum of Solace sau The Grand Budapest Hotel.

„Se râde mult, cu poftă. Și se plânge, cu emoție mai presus de toate” - La Stampa

„Este un film despre cinema. Povestea unui cineast a cărui viață a fost mereu punctată de cinema, iar filmele sale l-au însoțit dintotdeauna. Giovanni realizează un film cu acțiunea setată în 1956, în timpul invaziei sovietice a Ungariei. Crede ferm în acest proiect: este convins că este necesar să se spună povestea Partidului Comunist Italian din acea perioadă și cum a ratat șansa de a se desprinde de Uniunea Sovietică pentru a urma o cale independentă. Dar astăzi, nimeni nu își amintește de aceste evenimente, lumea s-a schimbat și, odată cu ea, modul în care se fac filmele.”, spune regizorul filmului, Nanni Moretti. „Chiar dacă lumea din jurul său este din ce în ce mai dificil de descifrat și acceptat, Giovanni nu vrea să cedeze în fața unei realități dezamăgitoare. Și mai presus de toate, nu vrea să renunțe la visul de a putea schimba această realitate. Iar dacă viața și istoria nu-i permit asta, atunci cinemaul, cu forța și energia sa contagioase, transformă realitatea și face posibile visele.”

